2025GDC：腾讯等中国游戏厂商与全球游戏开发者探讨AI等技术

近日，2025游戏开发者大会（Game Developers Conference，下文简称GDC）在美国旧金山举行。作为“全球游戏技术风向标”，本届GDC吸引了全球上百个国家3万名业内人士，以及400多家厂商的参与。期间，有超过1000名业内代表进行了主题演讲，举办了超过725场分享及活动。

2025GDC现场

腾讯、米哈游、完美世界、叠纸等8家中国游戏厂商参与的GDC议题数量达到41场，相较去年提升了58%，达到历史新高，其中头部游戏厂商腾讯游戏的分享议题就达到了20场。

中国厂商分享议题覆盖游戏设计与研发、AI、用户研究、服务型游戏等丰富内容，得到了海外开发者的特别关注，分享现场座无虚席。

2025GDC分享现场

AI是近年来科技领域的讨论热点，也是本届GDC的热门方向。GDC发布的《2025年游戏行业现状报告》显示:52%的开发者所在的公司正在使用生成式AI工具，AI正从概念探索迈向生产工具阶段。据悉，围绕GDC，谷歌、英伟达、Meta、腾讯等知名厂商进行了超50场AI相关议题分享。

其中，腾讯带来了7场AI相关演讲，围绕多模态大语言模型与游戏核心玩法结合、开拓移动游戏AI反作弊路径、AI提升3D建筑物资产生成效率等内容，面向全球游戏开发者开放分享AI技术应用探索与实践案例。

腾讯游戏魔方工作室分享了《F.A.C.U.L:首个懂人类语言的 FPS AI 队友》议题，项目融合语音输入、大语言模型、实时文本转语音等生成式AI技术，让玩家能与AI队友沉浸式协同作战。腾讯游戏魔方工作室AI项目负责人廖詩颺介绍，《暗区突围》打破了传统FPS游戏中玩家只能通过快捷热键向AI下达简单指令的限制，使AI队友能理解复杂指令，还可以识别游戏中的数千种物体，包括建筑、载具和可收集物品，从而革新游戏体验。

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Meshy以及Parametrix.ai两家中国新兴科技公司也带来AI生成3D资产、大语言模型重塑游戏玩法两场AI相关分享。

在游戏研发与设计方面，腾讯游戏天美工作室群围绕《三角洲行动》的跨端开发、美术设计、半开放式关卡、撤离模式共带来四场主题分享。其中，基于双端开发行业趋势，《三角洲行动》技术团队分享了地形与生态系统渲染方案，该技术方案能有效实现在PC和移动端无缝复用美术资源，游戏美术总监则分享了“太极阴阳”双端设计哲学，在PC端追求高细节与沉浸感的同时，移动端聚焦核心体验以及性能优化，确保了视觉风格一致。而在全球开发者核心关注的游戏设计方面，J3工作室关卡主策划董海阳介绍如何将经典PVP战斗的稳定性与开放世界的自由探索结合，战斗主策划杨金昊则分享了如何通过激发战斗本能、强化个性战术和打造竞技舞台三大核心，全面提升玩家体验。

米哈游也带来了《崩坏:星穹铁道》中的战斗设计以及通过定期更新保持游戏新鲜的策略分享。

同时，中国游戏厂商参与了多场游戏渲染相关议题与全球游戏开发者分享“中国经验”。腾讯带来利用PCG技术重现秦朝古都的分享，技术团队通过整合虚幻引擎、Flow PCG框架、Houdini等多种技术，成功打造Ancient Ctities工具链，可在12分钟内复现超大规模中国古代城市，资产效率提升30倍，弥补了没有PCG生成中国古代都市技术先例的情况。

2025GDC分享现场

今年，腾讯游戏安全团队（ACE）和腾讯质量开放平台WeTest受邀参与了Thriving in Games Group（TIGG）组织的峰会，就游戏反外挂、游戏质量标准等议题展开深入探讨，并面向全球游戏厂商分享了腾讯游戏在玩家认知引导与行为优化、以及权益保护方面的技术能力与经验。

在GDC线下展区，腾讯游戏天美工作室针对全球行业媒体闭门演示了研发中的多人冒险游戏《王者荣耀世界（Honor of Kings: World）》，腾讯游戏还打造了海外校园招聘专属空间，向全球求职者展示业务布局、人才理念。

此外，Meshy、蜗牛游戏、原力动画、火娃娃游戏等多家中国厂商带来公司最新动向分享、游戏演示等，以多种形式参与到全球游戏开发者盛会。

2025GDC现场

在全球游戏市场增速放缓的背景下，中国自主研发游戏依然展现出稳健增长。2024年，中国游戏厂商在海外市场的实际销售收入同比增长13.39%，达185.57亿美元。

近年来，3A游戏《黑神话:悟空》、跨端游戏《三角洲行动》、独立游戏《米塔》等不同品类、不同体量的国产游戏不断涌出，其背后是中国游戏厂商在游戏研发与玩法创新、引擎渲染、AI等技术迭代、全球游戏人才培养与交流等方面的不断深入。

GDC无疑是全球游戏开发者们集中了解与探讨技术动向、产业趋势的重要窗口。在这里，腾讯、米哈游等游戏厂商，正在积极融入全球游戏研发生态，与全球从业者一起探索游戏技术的未来边界，为全球玩家带来更多元、更优质的游戏体验。与此同时，游戏与科技的互促发展，也将释放巨大的数字生产力，为产业的发展提供源源不断的内在动力。

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