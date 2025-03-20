微软倒戈？牵手“OpenAI死对头”马斯克，开展300亿美元项目

作为 OpenAI 比较大的支持者，微软如今正在构建自己的人工智能模型，并与山姆・奥特曼（Sam Altman）的“死对头”展开合作。

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:不知怎地，埃隆・马斯克又成功了。微软、贝莱德集团（BlackRock）以及总部位于阿联酋的 MGX 公司宣布，他们将与马斯克旗下的人工智能初创企业 xAI 合作开展一个价值 300 亿美元的项目，以开发数据中心和其他基础设施。

作为 OpenAI 比较大的支持者，微软实际上是在与自己的一个竞争对手联手。随着微软开发包括 MAI 在内的自家 AI 模型，逐渐减少了对 OpenAI 的依赖，两者之间的关系日益冷淡。说实话，OpenAI 的山姆・奥特曼可不喜欢马斯克，他最近在一次采访中称马斯克没有安全感，此刻他心里肯定在抓狂。奥特曼对马斯克缺乏安全感的评价或许没错，但这种不安全感却是一股强大的动力。

微软 与 xAI 达成的这项新协议的细节 —— 比如马斯克将为这个数据中心项目投入多少资金 —— 目前尚不清楚。自 2023 年成立以来，xAI 已经筹集了 120 亿美元，几乎与 OpenAI 的融资额相当，而且据报道该公司还在寻求 100 亿美元的新融资额。xAI 位于孟菲斯的数据中心被称为 “巨人（Colossus）”，据说这是世界上比较大的数据中心，拥有超过一百万个 GPU 为深度集成到 X 平台的 Grok 聊天机器人提供支持。

此前，xAI 因使用燃气轮机来满足其巨大的电力需求而受到批评。虽说数据中心一般不需要雇佣太多员工，且人工智能还可能导致岗位流失，但 xAI 享受了大量孟菲斯市的优惠政策。

人工智能领域的每一家公司都在竞相建设计算基础设施，他们认为在AI领域的竞争异常激烈，这些设施对于拔得头筹是必不可少的。

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