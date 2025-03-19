首页 > 业界 > 关键词  > LG最新资讯  > 正文

LG发布韩国开源推理AI模型，韩媒声称：数学比Deepseek强！

2025-03-19 11:09 · 稿源：站长之家

QQ20250319-111314.png

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:18 日，LG 公开了韩国头个推理型AI大模型 —— 一种像人类一样经过逻辑性和阶段性的思考过程后得出答案的AI模型 —— 它与从已学习的数据中寻找答案的传统模型有所不同。

最近，来自中国的 Deepseek 以低成本、高性能震惊全世界，甚至撼动了“AI先锋” OpenAI 的地位。在这样的背景下，韩国也开发出了“能与它们竞争”的AI模型。LG 虽然向普通大众公开了他们的AI模型，但并未像 Deepseek、 ChatGPT 那样让普通人能够使用相关 AI 服务 —— 仅在公司内部将其用于产品开发等方面。

当天，LG 人工智能研究院公开了 “EXAONE Deep”—— 其主力模型是 “EXAONE Deep-32B”。人工智能在学习和推理时，用于连接数据的单位 —— 参数数量达到了 320 亿个。参数数量越多，人工智能的性能就越好，但驱动它所需的人工智能半导体也就越多。因此，最近在‘尽量减少参数数量的同时提高性能’的竞争十分激烈。

LG 人工智能研究院强调，Deepseek-R1 的参数数量为 6710 亿，而“EXAONE Deep - 32B” 虽然仅约为其的 5%，但=性能却与之相当。

为了验证它的说法，LG还实际将其与 Deepseek等中国AI模型进行了性能比较，结果发现：“EXAONE Deep-32B” 在数学方面尤其取得了出色的结果 —— 在 2024 年美国数学奥林匹克竞赛的题目中，它获得了 90 分，超过了 “Deepseek”—— 86.7 分，参数数量相同的阿里巴巴的 QwQ-32B（86.7 分）也被它超越。在韩国 2025 年高考数学部分，它也以 94.5 分的成绩，在与其他模型的比较中取得了比较高分。在博士水平的科学问题中，它获得了 66.1 分，高于阿里 QwQ-32B 的 63.3 分。

QQ20250319-105414.png

不过，在编码能力和语言能力方面，它落后于 Deepseek 等模型。在评估语言能力的 “多任务语言理解” 项目中，它得到了 83 分，不及阿里（87.4 分）和 Deepseek（90.8 分）。业内相关人士表示：“推理型模型在解决数学或科学问题方面具有专长”、“与参数数量多的模型相比，其语言能力必然会有所欠缺。”

此外，LG 人工智能研究院还公开了参数数量进一步减少的轻量模型 —— EXAONE Deep-7.8B、以及可在设备上运行的模型 EXAONE Deep-2.4B。他们表示：“轻量模型虽然只有 32B 模型大小的 24%，但却能保持 95% 的性能，而搭载在设备上的设备端模型虽然规模只有 7.5%，但性能却达到了 86%。” LG 以“开源” 的方式公开了可以说是人工智能模型设计蓝图的 “源代码”，以便其他开发者能够使用。值得一提的是，Deepseek 也是采用这种开源方式。

LG 虽然开源了，但目前该AI模型仅在企业内部使用 —— 因为要像 Deepseek、OpenAI 那样让普通人也用上，至少需要投入数百亿韩元。LG 计划逐步以 B2B 的形式扩大服务。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • DeepSeek后更大的机遇：AI端侧推理创新 | 智在终端

    每年开春的“新机潮”，今年出尽风头的是DeepSeek。几乎所有主流消费终端厂都在短时间内完成DeepSeek的接入。至少终端侧的智能新可能，已经在2025，初现曙光。

    ​DeepSeek ​AI助理 ​汽车行业

  • DeepSeek第三弹：开源DeepGEMM！

    今天上午9点，DeepSeek继续履行开源周承诺，发布了开源DeepGEMM。该帖子一经转发，立即引来了2.1万阅读量，足以见其在国内外受到追捧的热度。本次开源属于DeepSeek开源周”的第三项项目，此前已发布FlashMLA和DeepEP。

    ​DeepGEMM ​FP8矩阵乘法 ​CUDA开发

  • DeepSeek第二炸：开源首个用于 MoE 模型训练通信库

    今天是DeepSeek开源周第二日，一早，DeepSeek如约就放出了开源代码库DeepEP王炸。DeepEP是首个用于MoE模型训练和推理的开源EP通信库，它填补了MoE模型专用通信工具的空白，为大规模分布式AI训练和实时推理场景提供了更高效的底层支持。6、深度优化场景针对NVLink到RDMA的非对称带宽转发场景进行专项优化，提升异构网络下的传输性能；此外，它还支持SM数量动态控制，平衡不同任务的吞吐量需求。

    ​DeepSeek ​MoE模型 ​开源通信库

  • 透过DeepSeek，聊聊存储是如何给AI加速的

    从AI服务器到AIPC，如何快速的用上DeepSeek成为热门问题。无论DeepSeekJanus-Pro把多模态提升到了一个新层次是媲美主流的DeepSeek-V3，或者应用于本地的DeepSeek-V3，对存储都提出了新的需求。从数据中心、服务器，到个人计算机，铠侠为AI计算提供了丰富、高效的存储方案，并与合作伙伴展开深度合作，从软件和硬件层面入手，利用高性能固态硬盘的特性，为AI计算提供可靠的存储后盾，共同探索更多AI的可能性，充分利用AI与数据，创造更多价值。

    ​DeepSeek ​AI模型 ​多模态技术

  • 本周开始，DeepSeek 宣布将开源 5 个代码库！

    备受关注的中国人工智能模型公司DeepSeek已宣布，将开源五个关键代码库。在此之前的2月21日，Deepseek通过官方SNS平台宣布了这一消息。”长期以来，开源一直被视为实现技术民主化和提高透明度的一种重要方式，Deepseek本次的开源也受到了开源支持者的欢迎。

    ​DeepSeek ​开源代码库 ​人工智能

  • 寻找DeepSeek梁文锋

    AI大模型DeepSeek凭借好用、开源、免费三大特点火爆全球，成为史上最快突破3000万日活跃用户的APP，如今当下各行各业都在被DeepSeek化。就是这样一家公司，在爆火之前，外界知之甚少，它极少出现在媒体报道、猎头招聘、同行调研之中，也从未像“AI六小龙”那样激起过市场的水花。但无论如何，DeepSeek打破巨头了在AI领域的叙事，现在投资人们迫切希望在下一个DeepSeek出现之�

    ​DeepSeek ​AI大模型 ​开源软件

  • 广告盯上DeepSeek

    AI搜索加广告，是必然吗?定焦One原创作者|王璐编辑|魏佳DeepSeek们最近因为答案中疑似“夹带”广告被骂了。起因是科普博主“三个老爸实验室”称在腾讯元宝接入的DeepSeek里发现，生成答案中有“建议通过58到家等正规平台比价预约”“建议通过快回收平台或本地正规回收商询价”等广告倾向性内容。需要提醒大家的是，即便有没有广告，AI的回答也不是绝对客观中立。

    ​AI搜索 ​广告影响 ​DeepSeek

  • DeepSeek代码开源周收官，世界已经变了

    AI公司DeepSeek为期五天的“代码开源周”告一段落。本周一至周五，DeepSeek以每日不定时一更的频率，开源多个代码库，涵盖FlashMLA、DeepEP通信库、DeepGEMM、并行优化策略、并行文件系统3FS。‌技术亮点‌：3FS的主要功能和优势包括性能和可用性、强一致性、文件接口开发、多样化的工作负载等。

    ​DeepSeek ​代码开源 ​通用人工智能

  • 阿里深夜开源万相2.1，这是AI视频领域的DeepSeek啊。

    昨天的AI新闻有点太密集了，肝快废了。凌晨2点半，Claude发3.7Sonnet，凌晨5点半，阿里发了推理模型QwQ-Max的预览版，早上10点DeepSeek开源了一个DeepEP代码库，然后晚上10点20，阿里的视频模型万相2.1，也来了。既然看到这里了，如果觉得不错，随手点个赞、在看、转发三连吧，如果想第一时间收到推送，也可以给我个星标⭐～谢谢你看我的文章，我们，下次再见。

    ​AI新闻 ​Claude ​3.7Sonnet

  • 反超DeepSeek！阿里万相大模型登上全球开源榜首

    如今，开源大模型成为了当前科技圈内默契达成共识的风向标”，就连其排行榜一举一动，都在牵引着外界关注的神经。据开源社区HuggingFace最新榜单显示，开源仅6天的阿里万相大模型已反超DeepSeekR1，登顶模型热榜、模型空间榜两大榜单，成为近期全球开源社区最受欢迎的大大模型。同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以生成480P视频，适用于二次模型开发和学术研究。

    ​开源大模型 ​Hugging ​Face

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM