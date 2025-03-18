2290万美元欺诈案后，花旗集团决定裁减 30% 的技术人员

实际上，裁减 30% 技术人员的决定也不过是花旗集团“在两年内全球裁员两万人”计划中的一部分。

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:在近期 2290 万美元客户账户欺诈事件发生后，美国银行业巨头花旗集团（Citigroup）宣布将大规模削减技术部门员工。CEO 简・弗雷泽（Jane Fraser）在内部备忘录中表示，本次裁员的目的是“强化网络安全措施并优化运营效率”。

这一裁员决定在金融和科技领域都引起了轩然大波，预计本次裁员将影响全球数千名员工，尤其是那些处于职能重叠或被认为冗余岗位上的员工。

这起金额达 2290 万美元的欺诈事件给花旗集团敲响了警钟，同时也暴露了其信息技术运营以及第三方供应商管理等方面的漏洞。据报道称，这起欺诈涉及利用银行系统的漏洞进行的未经授权的交易，这也促使了花旗对其技术基础设施和运营流程进行内部审查。

为了防范未来的风险，花旗集团决定减少对第三方信息技术供应商的依赖，转而自己打造一支更强大的内部员工队伍。据悉，本次的裁员主要针对那些与外部供应商业务重叠的、以及因自动化和技术整合的进步而变得冗余的岗位。

简・弗雷泽强调，这些调整对于增强银行的运营韧性、保护其利益相关者未来免受类似灾难的影响至关重要。同时，他们还加大了对技术现代化的投资，将大量资源投入到改善数据治理、简化平台以及实现重复性任务自动化上。

实际上，裁减 30% 技术人员的决定也不过是花旗集团“在两年内全球裁员两万人”计划中的一部分。目的则是为了简化运营、减少官僚作风、并让公司与其战略重点保持一致。裁员无疑会节省开支，但这一决定也引发了人们对公司内部员工士气和工作保障的担忧。

合规、风险管理以及与外部供应商所提供的职责重叠的技术岗位的员工将受到影响。花旗集团已承诺会为离职员工提供诸如离职补偿金和职业过渡援助的支持。

裁员的规模凸显了传统银行机构在适应更加数字化的市场时所面临的困难。

尽管开启大规模裁员，但花旗集团仍希望留住优秀人才，并在对其长期成功至关重要的领域进行投资 —— 该银行强调了他们在开发人工智能（AI）和机器学习（ML）等先进技术方面的承诺，以改善客户体验并推动其各个业务部门的创新。

花旗集团的这些决策凸显了银行业的一个大势所趋 —— 即企业利用技术来精简运营并削减开支。自动化已成为各个行业转型的一个基本驱动力，让企业能够摒除人工流程并提高生产率。然而，这种转变往往是以牺牲“人力”为代价的。

特别是银行业，在面对金融科技初创企业日益激烈的竞争以及客户期望的不断变化时，一直面临着实现运营现代化的压力。

虽然这些变革对于长期可持续发展是必要的，但它们也引发了一些重要问题 —— 在技术快速进步的时代，如何进行劳动力规划以及保障员工福利。

在未来，如何在运营效率与员工福祉之间取得平衡，仍将是该组织面临的一项关键挑战。

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