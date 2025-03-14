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​Meta下载数十TB盗版电子书案再起风波，这次加了“吸血”行为！

2025-03-14 17:51 · 稿源：站长之家

Meta，元宇宙，Facebook

“偷一点，他们会把你送进监狱；偷很多，他们会奉你为王。”

在此之前，Meta因为下载数十TB盗版电子书用于AI训练的行为被曝光后，引发了大众的批评声。如今，他们又因为“鲍勃・迪伦式辩护”而遭到了质疑。（注：“鲍勃・迪伦式辩护” 是指引用鲍勃・迪伦歌曲《Sweetheart Like You》中的歌词 “偷一点，他们会把你送进监狱；偷很多，他们会让你成为国王” 来为自己的行为辩解。）

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:本周一，那些“被盗版”的书籍作者们向美国加利福尼亚州的一家地方法院提出了关于直接版权侵权索赔的简易判决动议（Motion for Summary Judgment）。这些作者表示，无论生成式AI有多好，但‘从网络上窃取受保护的作品以谋取私利’的行为一直都是非法的。

在提交的文件中，作者们指控 Meta 在尝试逐一下载盗版书籍时，发现这 “给 Meta 的网络带来了巨大压力，而且速度非常缓慢”，于是厚颜无耻地决定通过种子下载“数太字节的盗版电子书”数据。

作者们认为，Meta 明知这种行为一直以来都是“侵权的违法行为”，却依旧冒险为之，为了获取AI训练数据不择手段。而且，为了掩盖罪行，meta 还试图通过使用亚马逊网络服务（Amazon Web Services）来隐藏其种子下载行为。

作者们表示：“在大多数情况下 —— 本案中的情况亦是如此 —— 通过种子下载的用户也会上传他们正在下载的那些文件，以便从更快的文件共享中获益。”

今年 2 月，作者们认为，即使 Meta 如它所声称的那样，在下载完成后限制了做种（seeding）行为，但其对盗版书籍的种子下载行为仍然构成了侵权。他们解释说，Meta 在下载过程中的 “吸血” 行为足以证明 Meta 与他人共享了盗版书籍。注：“吸血”（leeching）在文中指的是 Meta 在下载过程中允许其他用户下载部分文件，被作者方认为是 Meta 与他人共享盗版书籍的证据。

作者们表示：毫无疑问，作为 P2P 共享过程的一部分，Meta 广泛传播了一定数量的盗版数据，甚至还将其重新上传给了其他网络盗版者。在本案中，Meta 的回应似乎是再说，他们是一家‘强大的科技公司’，他们即使有违法行为，也不应该“与庶民同罪”。

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作者们认为 Meta 的行为是 “鲍勃・迪伦式辩护”，并引用了鲍勃・迪伦歌曲《Sweetheart Like You》中的歌词进行了解释：“偷一点，他们会把你送进监狱；偷很多，他们会奉你为王。”

Meta 方面则希望法院不要考量这些关于 “吸血” 行为的主张。上周，Meta 提出，不应允许作者对 Meta 所谓的 “吸血” 行为进行更多的调查取证，也不应让他们引入一位新的专家来探讨为何 “吸血” 行为 —— 可能会让作者们在本案中胜诉。

与此同时，Meta 又辩称，作者基于 “吸血” 理论提出的简易判决动议是不合适的，因为 Meta 还没有机会对这些主张进行抗辩。Meta 表示：“他们打算就种子下载问题提出简易判决动议，大概是基于‘一位新专家在一份新专家报告中提出的新理论’，而 Meta 还没有机会对此进行调查或回应。”

而这些论点，将在 5 月 1 日的听证会上，由当庭法官斯・查布里亚（Vince Chhabria）进行考量，那时候， Meta 就可以对 “吸血” 行为的主张做出回应了。上周，查布里亚曾表示，将考虑在现阶段就简易判决做出裁决 “对 Meta 是否公平”。

对此，作者们认为，种子下载盗版作品的行为是臭名昭著的违法行为，现在面对的不过是一起 “一目了然” 的侵权案。作者们表示：“Meta 未经许可复制原告受版权保护的书籍 —— 包括通过对等文件共享的方式 —— 这不属于合理使用。” 他们援引了一项针对 Napster 的重大法院裁决，并主张 “Meta 侵犯了他们的每一项版权，就是这么简单。”

不过，查布里亚法官现在可能很想进一步了解 “吸血” 行为 —— 上个月，查布里亚在一次听证会上承认，他之前从未听说过这个词。

作者们坚持“利用盗版行为来助长更多盗版行为，永远不可能属于‘合理使用'”的立场。

他们希望让 Meta 付出代价！

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