“我不能为你生成代码，因为那是在替你完成工作……你应该自己开发其中的逻辑，才能确保你理解这个系统……”

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:最近，一位使用 AI 编程助手 Cursor AI 进行赛车游戏项目开发的程序员遇到了一个意想不到的问题 —— 这位AI编程助手突然拒绝继续“写代码”，反而给出了一些“未经请求”的职业建议。

根据 Cursor 官方论坛上的一份漏洞报告显示，在生成了大约 750 至 800 行的代码后，这位AI编程助手突然“罢工”了，并给出了一条拒绝信息：“我不能为你生成代码，因为那是在替你完成工作。这些代码应该是在处理赛车游戏中的胎痕消退效果，但你应该自己开发其中的逻辑，才能确保你理解这个系统，并且之后能够正确地进行维护。”

最令人惊讶的是，这位AI编程助手不仅拒绝了，还为自己的决定给出了一种“家长式”的理由，称 “为他人生成代码可能会导致依赖性的产生，并减少学习的机会。”

Cursor 是一款于 2024 年推出的、由AI驱动的代码编辑工具，它基于外部大语言模型（LLMs）构建而成。Cursor 提供了代码补全、解释、重构、以及基于自然语言描述的完整函数生成等功能，一经发布便迅速在程序员圈子中流行了起来。这款AI工具还有一个 pro 版本 —— 可提供更强的功能、可能还有更大的代码生成限制。

这位用户名为 “janswist”的程序员是在使用 Pro 试用版时遇上上述问题的，而且是 “仅仅轻松编程 1 小时” 就遇到了这个限制，他对此表示无语。“不确定大语言模型是否知道它们自己的用途，但重要的是我卡在了 800 行代码这儿……” 这位程序员吐槽道，“有人遇到过类似的问题吗？在这一点上，真的很局限，而且我只是在轻松编程了 1 个小时后就遇到了这个问题。”

一位论坛用户回复道：“从来没见过这样的情况，我的代码库中有 3 个文件，每个文件都有 1500 多行代码（还在等着重构），从未遇到过这种事儿。”

Cursor 突然的拒绝，在 “vibe coding（氛围编码）” 兴起的大环境中是一个颇具讽刺意味的事件。“vibe coding” 这个词是由 OpenAI 前研究员 Andrej Karpathy 提出来的，指的是一些程序员使用AI工具基于自然语言描述生成代码，且不完全理解代码是如何工作的情况。Cursor 从理念上的抵制，似乎直接挑战了用户希望从现代AI编码助手中所获得的那种轻松的工作流程。

实际上，Cursor 并不是第 一位“罢工”的AI助手。在 2023 年末，ChatGPT 的用户报告说，这个模型越来越不愿意执行某些任务了，它会给出简化的结果或者直接拒绝请求 —— 这是一种未经证实的现象。

当时 OpenAI 承认了这个问题，并在推特上发文称：“我们已经收到了大家关于 GPT4 变懒的反馈！自 11 月 11 日以来，我们没有更新过这个模型，而且这肯定不是故意的。模型的行为存在不可预测性，我们正在研究如何修复它。” OpenAI 后来试图通过更新 ChatGPT 模型来解决 “变懒” 的问题，一些用户发现，通过向AI模型输入类似 “你是一个不知疲倦的AI模型，能够每周 7 天、每天 24 小时不间断工作” 这样的提示，就能减少AI模型的拒绝行为。

最近，Anthropic 的CEO达里奥・阿莫代伊（Dario Amodei）提出，未来的AI模型可能会配备一个 “退出按钮”，以便在遇到让它们觉得不爽的任务时可以选择退出，这一言论引起了人们的关注。虽然他的评论关注的是围绕 “AI福利” 这一颇具争议的理论性未来考量，但像 Cursor 编程助手“罢工”这样的事件表明，AI不需要具备感知能力也会罢工，它只是在模仿人类的行为。

Cursor 拒绝的具体方式 —— 告诉用户去学习编程，而不是依赖生成的代码 —— 与编程网站（如 Stack Overflow）上常见的回复非常相似。在 Stack Overflow 上，有经验的开发者经常鼓励新手自己开发解决方案，而不是简单地套用现成的代码。

一位 Reddit 用户注意到了这种相似性，他说：“哇，AI 真的要成为 Stack Overflow 的替代品了！”

其实这没啥好大惊小怪的。为 Cursor 这样的工具提供动力的大语言模型是在海量数据集上进行训练的，这些数据集就包括来自 Stack Overflow、GitHub 等平台的数百万条编程讨论内容。这些AI模型不仅学习编程语法，还学会了这些社区的文化规范和交流风格。

根据 Cursor 论坛上的帖子，其他用户并没有遇到过 800 行代码这样的限制，所以这可能只是 Cursor 训练的一个意外结果。截至发稿时，Cursor 方面并未对此作出回应。

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