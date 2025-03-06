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小米15Ultra获MWC大奖 海外售价1.1万元起超iPhone

2025-03-06 10:16 · 稿源：站长之家

indent: 2em;">站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:在近日于巴塞罗那举行的世界移动通信大会（MWC2025）上，小米公司传来喜讯。其最新发布的小米15Ultra手机成功摘得由全球移动通信系统协会(GSMA)颁发的“Best in Show”大奖，这一荣誉标志着小米15Ultra在移动通信领域的创新性和影响力得到了高度认可。

MWC“Best in Show”大奖作为世界移动通信大会期间最具分量的奖项之一，旨在表彰在展会上展出的最具创新性、影响力和突破性的产品或技术。该奖项不仅代表着移动通信领域的前沿技术和未来趋势，还吸引了全球科技媒体和行业人士的广泛关注，被视为行业认可的重要象征。

小米15Ultra、小米手机、小米15 Ultra

小米15Ultra手机于3月2日在海外正式发布，以其出色的设计和卓越的性能赢得了广泛赞誉。该手机起售价为1299英镑（约合11914元人民币）或1499欧元(约合11349元人民币)，展现了小米在高端智能手机市场的强劲竞争力。

值得注意的是，小米15Ultra国行版配备了高达6000mAh的大容量电池，为用户提供更持久的续航体验。尽管全球版电池容量略有缩减至5410mAh，但仍支持90W有线快充和80W无线快充，确保了快速充电的便捷性。此外，该机在欧洲市场仅提供经典黑银、白色和黑色三种配色，未推出松柏绿配色，但这一细节并未影响其整体的市场吸引力。

小米15Ultra的获奖不仅是对小米公司创新能力的肯定，也为小米在全球智能手机市场树立了新的里程碑。未来，小米将继续致力于技术创新和用户体验提升，为消费者带来更多优质产品。

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