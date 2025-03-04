中国半导体研究全球居首，数量、影响力均领先

乔治敦大学研究团队报告称：“中国无论在论文数量、还是引用量上都占据压倒性优势，如果下一代半导体实现商业化，美国将无法管制。”

美国研究机构分析认为，中国在支撑下一代计算机的基础研究方面处于领先地位。还有观点指出，倘若这些研究实现商业化，美国为维持其在半导体研究设计和生产领域的优势而实施的“出口管制”可能会失效。

站长之家(ChinaZ.com)3 月 4 日 消息:美国乔治敦大学新兴技术观察站（Emerging Technology Observatory，ETO）的研究人员于当地时间 3 日公布了他们对 2018 年至 2023 年间全球发表的与半导体研究设计和制造相关论文的分析结果。本次研究不仅涵盖了传统的计算机芯片、人工智能（AI）优化图形处理单元（GPU），还将范围扩大到包括新的半导体架构（设计方式）在内的新技术，运用 AI 机器学习算法对研究趋势进行了分析。

根据研究结果显示：中国研究人员参与撰写的论文数量为 160，852 篇，是排名第二的美国（71，688 篇）的两倍多。紧随其后的是印度（39，709 篇）、日本（30，401 篇）和韩国（28，345 篇）。特别是在 2018 年至 2023 年期间，中国半导体相关论文的增长率为 41%，远高于印度（26%）、美国（17%）和韩国（6%）。

论文数量是美国的两倍，影响力也占优势

不仅是在论文数量上，中国在研究影响力方面也占据优势。在被引用次数位居前 10% 的论文中，中国研究人员撰写的论文有 23，520 篇，几乎占据了总数的一半，之后是美国（10，300 篇）、韩国（3，920 篇）、德国（2，716 篇）、印度（2，706 篇）。

此外，在 2018 年至 2023 年间开展半导体研究最多的前 10 大机构中，有 9 家是中国的研究机构。

乔治敦大学 ETO 的研究人员补充说明：“本次分析仅针对有英文摘要的 472，819 篇论文”，并指出 “如果把用中文撰写的论文也包含在内，中国研究人员的比例很可能会更高”。

ETO 首席分析师扎卡里・阿诺德（Zachary Arnold）当天对国际学术期刊《Nature》表示：“考虑到中国的研究如此活跃地开展，最终中国的技术和制造能力将会大幅提升。”

在韩国也有分析认为韩国的半导体技术落后于中国。据韩国科技评估规划研究院（KISTEP）上个月发布的一份报告显示，在对 39 名韩国国内专家进行的问卷调查中，结果显示韩国的半导体基础技术能力在所有领域都低于中国。

根据该报告，以最 高技术领先国家（100 %）为基准，韩国的高集成、低电阻型内存技术（90.9%）和高性能、低功耗 AI 半导体技术（84.1%）的评价均低于中国（分别为 94.1%、88.3%）。在功率半导体（韩国 67.5%，中国 79.8%）和下一代高性能传感技术（韩国 81.3%，中国 83.9%）方面也存在差距。

“若中国的研究实现商业化，美国将难以管控”

在此之前，美国以中国利用 AI 进行国民监控和军 事现代化为借口，自 2022 年 10 月起限制向中国出口尖 端半导体和制造设备。然而，这些限制措施能否对压制中国半导体产业的发展产生实质性效果尚不确定，因为中国正摆脱传统半导体制造技术，专注于新架构的研究。

典型的例子是中国科学院计算技术研究所陈云霁教授的研究。《自然》杂志称：“陈教授及其研究团队设计的深度学习计算架构在谷歌学术上被引用超过 1 万次，其中 41% 是由美国研究人员引用的。” 专家们预测，一旦中国的新研究实现商业化，半导体产业很快就会发展到美国任何“管制措施”都无济于事的程度。

ETO 的研究人员分析认为，类脑计算（神经形态计算）和光学计算等新是中国半导体研究的核心增长领域。类脑计算是一种模仿人类神经细胞（神经元）的方式，能够提高 AI 的运算效率。光学计算则是通过光或光子而非电子来传递信息，比传统半导体技术速度更快且能源效率更高。由于这些技术需要与当前半导体制造方式不同的方法，所以即使美国对特定设备和技术实施出口管制，中国依旧有可能会开辟出一条独特的发展道路。

乔治敦大学 ETO 分析师雅各布・费尔德戈伊斯（Jacob Feldgoise）表示：“中国专注研究的技术大多不需要美国所垄断的传统制造技术，因此一旦实现商业化，美国将无法管控。” 他还称：“如果中国成功将下一代半导体技术商业化，不仅会赶上美国，甚至还可能超越美国。”

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