腾讯云副总裁吴运声：Light已支持超万名开发者，打造上百个公益项目

3月3日，第五届Light创造营在厦门开幕。本届Light号召高校学子利用AI技术打造多元技术公益解决方案，共同应对社会公共议题，持续释放技术公益的内在价值。

腾讯云副总裁、腾讯云智能及优图实验室负责人吴运声介绍，过去五年，Light创造营从一颗种子成长为一片森林，超过万名开发者参与其中，打造了上百个技术公益项目，覆盖儿童教育、无障碍服务、生态保护等领域。

“先进的技术、好用的产品，叠加开发者对于社会需求的洞察和解决问题的创意，就能创造出很多优秀的应用。”吴运声表示，今年，腾讯云将继续为创造营的选手提供全方位的技术支持:除了搭载了DeepSeek服务的大模型知识引擎、腾讯元宝等产品，还有腾讯自研的混元大模型、300多项AI原子能力，以及音视频、智能客服、数字人等产品。

吴运声表示，AI不仅在改变产业，对于社会的运行和发展也产生了深刻的影响。技术公益不是“纸上谈兵”，而是需要躬身入局。腾讯云也将持续用技术助力公益发展，期待与公益组织、开发者等各界人士一起创造出更多应用、解决真实社会问题。

以下为致辞原文:

尊敬的邱伟杰校长，以及在座的各位Light的新、老朋友们，

大家下午好!

我是腾讯吴运声，欢迎来到第五届“Light创造营”启动会的现场，很高兴在这样一个春天的好日子里和各位在厦门大学相聚。

今年的Light创造营由腾讯公益慈善基金会、厦门大学教育发展基金会联合主办，腾讯SSV、厦门大学人工智能研究院和我们一起承办，特别感谢大家一起推动着Light不断发展。

过去五年，Light创造营从一颗种子成长为一片森林。我们与超万名开发者携手，孵化了上百个技术公益项目，覆盖儿童教育、无障碍服务、生态保护等领域。

比如，去年的参赛队伍“Emoland” 开发了一款基于AI的儿童情绪学习系统，通过动画互动与表情识别反馈，帮助自闭症（ASD）儿童理解社交场景、学习情绪表达。目前这套方案已经在北京、上海等10多家机构推广，累计服务了500多名儿童，干预成本降低了60%。

还有来自上海交通大学的20多名学生，用新技术解决治沙老难题。一方面，他们持续创新攻坚沙地种植设备，有效解决了现有沙漠治理效率低、成本高的问题。另一方面，学生们还搭建起了小程序平台展示种植轨迹、照片及生长数据，让更多人关注和参与治沙难题。

这些探索让我们意识到:先进的技术、好用的产品，叠加开发者对于社会需求的洞察和解决问题的创意，就能创造出很多优秀的应用。

今年初，DeepSeek火爆全球，作为AI行业的从业者，我也非常兴奋。DeepSeek让我们看到了AI在各行各业落地的巨大潜力。腾讯云也从春节开始，就推动一系列产品接入DeepSeek大模型，为企业和开发者提供稳定、高效、安全的DeepSeek服务。

比如，我们的大模型知识引擎，第一时间接入了满血版的模型，并提供了开发者亟需的联网搜索能力。基于DeepSeek优秀的模型性能、知识引擎的RAG和工作流能力，开发者可以快速搭建AI应用。过去一个月，我们也看到了各行各业很多优秀的落地实践。

我们的AI助手“腾讯元宝”也在持续迭代优化，通过“DeepSeek+混元”双模型驱动，元宝能更稳定、更聪明地为用户答疑解惑。我们也期待着公益领域的开发者能借助DeepSeek+腾讯的能力，创造出更多应用。

今年，我们将继续为创造营的选手提供全方位的技术支持。除了前面提到的搭载了DeepSeek模型服务的产品，还有我们自研的混元大模型、300多项AI原子能力，以及音视频、智能客服、数字人等。上周，我们也正式发布了新一代快思考模型混元Turbo S，有别于Deepseek R1等擅长深度推理的慢思考模型，腾讯混元Turbo S 能够快速处理各类通用任务，相比前代模型，性能更优、成本更低。

同时，今年的Light创造营主题全面开放，不设固定议题方向，参与者无需提交已经实际落地的项目，只要有想法、有创意，就可以报名参与。我们鼓励团队跨领域探索，集结各领域的奇思妙想，共同推动技术在公益领域的创新应用，解决真实的社会问题。

当前，全球正在经历新一轮的技术革命。AI不仅在改变产业，对于社会的运行和发展也产生了深刻的影响。当DeepSeek等大模型展现出惊人的能力时，我们也在思考:如何引导技术向善，避免公益成为创新的“洼地”?

答案藏在行动中。Light创造营五年的经验告诉我们:技术公益不是“纸上谈兵”，而是需要躬身入局:一名开发者可以用代码守护濒危物种，一支学生团队能用动画帮助特殊儿童，一家企业可以开放技术和资源鼓励更多领域的人士参与公益事业。

AI与公益的结合没有标准答案，但一定有共同方向:以技术温暖人，以创新造福人。未来，我们也期待与各位携手，用技术书写更有温度的答案。

最后，预祝2025年Light创造营圆满成功!

谢谢大家!

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