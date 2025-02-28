首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果将于明年2月发布 iPhone 17e？专案代号或已泄露

2025-02-28 13:41 · 稿源：站长之家

距离 iPhone 16e 正式发布过去不过一周多的时间，但关于苹果是否会在 2026 年推出 iPhone 17e 的传闻已经甚嚣尘上。

苹果、iPhone 16e

站长之家(ChinaZ.com)2 月 28 日 消息:被新款 iPhone 16e 取代的 iPhone SE 在九年里仅更新迭代了三次。不过，自从蒂姆・库克发推文“欢迎 iPhone 16e 成为 iPhone 家族的新成员”后，不少人认为苹果可能会将这一系列产品加入“每年迭代”的行列当中。

如今，有两个不同的消息源强化了这一说法，传闻都显示：苹果将在 2026 年 2 月发布 iPhone 17e。不过呢，这俩消息来源都没有提供具体细节，而且只有一个消息来源有比较可靠的依据。

爆料者 “定焦数码”通过中文社交媒体平台微博上声称‘掌握了证据’。TA表示：‘e机型’大概率下一代也有，目前看到了一个新的专案代号，疑似17e。

image.png

目前，这个“专案代号”除了可能是在中国的监管文件中出现之外，尚无其他出处的猜想。无论如何， 2026 年 2 月才发布的新品，现在的任何猜测都为时尚早，除非这个消息来源上是苹果公司的内部渠道。

与此同时，CIRP 也在其博客文章中表示，预计苹果将 “在明年的这个时候” 推出 iPhone 17e。不过，CIRP 没有提及这一说法的消息来源。

需要说明的是，CIRP 在引用消息源这点上的名声可不咋滴。而且他们在提出统计数据相关的论断时，也常常没有提供足够的细节，以便用户对其进行衡量或核实。

image.png

实际上，“定焦数码” 的爆料“名声”似乎也只是普通水平。不过呢，它是最早（也是极少数）正确报道苹果会将其 iPhone SE 系列机型重新命名为 iPhone 16e 的爆料者之一。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果将于2月19日发布新品 iPhone SE 4即将亮相

    苹果公司CEO蒂姆·库克今日正式宣布，苹果将于2月19日举办新品发布会。尽管具体产品细节尚未揭晓，但根据近期多方信息汇总，iPhoneSE4的发布似乎已成定局。新一代iPadAir、iPad11以及MacBookAir也有望在发布会上亮相。

    ​苹果公司 ​iPhone ​SE4

  • iPhone 17 Air渲染图出炉：苹果最薄机型

    有博主根据爆料信息绘制了iPhone17Air渲染图，该机采用横置相机模组设计，相机DECO神似条形跑道，跟谷歌Pixel9系列外观接近。作为iPhone17系列新成员，iPhone17Air最大卖点之一是超薄设计，这是苹果史上最薄机型，爆料称iPhone17Air厚度仅为5.5mm，比iPhone16薄30%，比iPhone16Pro薄33%，接近12.9英寸iPadPro的厚度。iPhone17Air还将搭载苹果自研5G基带芯片，这将是苹果旗下第二款搭载自研5G基带的机型。

    ​iPhone ​17 ​超薄设计

  • 【一文看懂】iPhone 6eiPhone 16差在哪儿、该选谁？

    苹果公司对其“平价线”iPhoneSE系列进行了更新，全新的设计、引入Appleintelligence功能、还换了个新名字——iPhone16e。iPhone16e的发布也让一些果粉陷入了纠结当中：到底该选择价格稍高的iPhone16呢？毕竟iPhone16e的“平价”主要是体现在它的价格上嘛。

    ​iPhone ​16e ​苹果手机

  • iPhone 17系列有3种设计：标准版跟iPhone 16一致

    爆料人jonprosser在社交平台上表示，iPhone17标准版将会延续iPhone16的外观，这意味着iPhone17系列会有三种设计方案。iPhone17系列包含iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro和iPhone17ProMax四款机型，其中iPhone17将采用16的竖排双摄设计，两颗摄像头被椭圆形模组包裹。核心配置上，iPhone17、iPhone17Air都将升级120Hz高刷新率，搭载A19芯片，Pro系列则是采用A19Pro芯片，都是基于台积电3nm制程工艺制造，最高配备12GB内存，支持AppleIntelligence。

    ​iPhone17 ​手机设计 ​相机模块

  • iPhone SE4 VS iPhone 16E苹果新品今日发布，打响AI手机霸主争夺战

    蒂姆库克预告了苹果新品的发布，预计不久后将推出普及型智能手机iPhoneSE4。在此之前的14日，苹果公司CEO蒂姆・库克通过SNS平台发布了一条帖子，内容为“准备好迎接新的家庭成员吧，19日苹果新品发布。

    ​苹果新品发布 ​iPhone ​SE4

  • 苹果iPhone SE 4要改名iPhone 16e：SE系列将退出历史舞台

    博主定焦数码表示，iPhoneSE4将会改名为iPhone16e，包装盒上将会出现iPhone16e的字符，该机使用的是iPhone16模具，采用全面屏设计。iPhone16e整体造型更像是iPhone14，直角边框、刘海屏设计与iPhone14相差无几，曝光显示这块屏幕是6.06英寸大小，OLED材质，刷新率依然是60Hz。知名分析师郭明錤指出，预计iPhone16e在今年上半年、下半年的出货量分别约为1200万部、1000万部，表现将略好于之前的SE机型，这不仅有助于降低淡季对苹果出货的影响能提升AppleIntelligence的使用率，他还表示，iPhone16e将采用苹果自研调制解调器，高通公司将在该机型上市后对其调制解调器专利进行调查，高通认为有机会取得部分专利授权费，以弥补失去的订单。

    ​iPhone ​SE ​4

  • 最薄的苹果手机！iPhone 17 Air外观设计曝光

    爆料人JonProsser称，iPhone17Air将会配备6.7英寸屏幕不是之前传闻的6.6英寸，他还透露，iPhone17Air的厚度是5.64mm，跟分析师郭明錤爆料的5.5mm厚度数据有出入。不过可以确定的是，iPhone17Air将是苹果最薄机型厚度会控制在6mm以内，尺寸在6.6英寸左右。郭明錤表示，苹果自研基带芯片的量产意味着苹果将减少对高通的依赖，目前高通仍然是iPhone主力型号的基带芯片供应商，但后者预计，明年其在iPhone基带芯片市场的份额将降至20%左右。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • 博主谈iPhone 16e：解决了苹果三大难题

    博主Kang发文表示，从手机外观数据来看，iPhone16其实就是一台全新的iPhone14，和iPhone16对比的意义不大。苹果想解决的是iPhoneSE物料太老，14系列被欧盟禁售，15运存不够AI这几个问题，因此iPhone16e应运生，一次性解决了以上三大难题。iPhone16e是一个积极的发展，应能支持市场对iPhone的升级需求并推动苹果的用户基数持续增长，对苹果2025、2026及2027财年的每股盈利预测保持不变，维持其买入”评级，目标价为294美元。

    ​iPhone16 ​iPhone14 ​苹果手机

  • 拯救销量，iPhone 16e还是太贵了

    苹果最近很忙，一边和阿里、百度合作搞AI，一边发了新手机。北京时间2月20日，苹果家族新成员正式登场——不是外界之前猜测的iPhoneSE第四代是新系列iPhone16e。一位关注苹果公司的投资人告诉「定焦One」，除非苹果在AI领域有实质性突破，或推出颠覆性硬件，市值可能才会维持高位，长期来看，中国市场是苹果能否扭转局面的关键。

    ​苹果新手机 ​iPhone ​16e

  • 苹果出于环保考虑 曝iPhone 17 Pro放弃钛合金材质

    苹果供应链分析师JeffPu在报告中表示，iPhone17、iPhone17Pro和iPhone17ProMax将会采用铝制边框，放弃钛合金材质，他还预计iPhone17Air将会使用钛合金材质。对于Pro系列机型来说，苹果使用铝制边框是一项重要变化，因为iPhone15Pro系列、16Pro系列都是钛合金边框，其重量要比不锈钢边框的14Pro系列更轻。JeffPu还表示，iPhone17系列部分机型可能会在宣发阶段，被宣传为苹果首款碳中和的iPhone产品。

    ​iPhone ​17 ​铝制边框

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM