苹果将于明年2月发布 iPhone 17e？专案代号或已泄露

距离 iPhone 16e 正式发布过去不过一周多的时间，但关于苹果是否会在 2026 年推出 iPhone 17e 的传闻已经甚嚣尘上。

站长之家(ChinaZ.com)2 月 28 日 消息:被新款 iPhone 16e 取代的 iPhone SE 在九年里仅更新迭代了三次。不过，自从蒂姆・库克发推文“欢迎 iPhone 16e 成为 iPhone 家族的新成员”后，不少人认为苹果可能会将这一系列产品加入“每年迭代”的行列当中。

如今，有两个不同的消息源强化了这一说法，传闻都显示：苹果将在 2026 年 2 月发布 iPhone 17e。不过呢，这俩消息来源都没有提供具体细节，而且只有一个消息来源有比较可靠的依据。

爆料者 “定焦数码”通过中文社交媒体平台微博上声称‘掌握了证据’。TA表示：‘e机型’大概率下一代也有，目前看到了一个新的专案代号，疑似17e。

目前，这个“专案代号”除了可能是在中国的监管文件中出现之外，尚无其他出处的猜想。无论如何， 2026 年 2 月才发布的新品，现在的任何猜测都为时尚早，除非这个消息来源上是苹果公司的内部渠道。

与此同时，CIRP 也在其博客文章中表示，预计苹果将 “在明年的这个时候” 推出 iPhone 17e。不过，CIRP 没有提及这一说法的消息来源。

需要说明的是，CIRP 在引用消息源这点上的名声可不咋滴。而且他们在提出统计数据相关的论断时，也常常没有提供足够的细节，以便用户对其进行衡量或核实。

实际上，“定焦数码” 的爆料“名声”似乎也只是普通水平。不过呢，它是最早（也是极少数）正确报道苹果会将其 iPhone SE 系列机型重新命名为 iPhone 16e 的爆料者之一。

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