小米 15 Ultra系列将接入谷歌Gemini版？外媒曝光代码

小米 15 Ultra 系列可能会成为下一个可免费使用谷歌Gemini Advanced 的安卓手机！

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:小米 15 Ultra 独特的设计和优质的拍照能力已经足以令米粉们兴奋不已。虽然这款手机价格不菲，但也算物有所值，而且小米可能会通过内置谷歌 Gemini 高档版的免费使用权限来提高这款产品的性价比。

据外媒Android Authority 曝光的相关代码显示，小米 15 Ultra 及其同系列手机很可能会加入三星 S25 等高端旗舰的行列，免费享受谷歌 Gemini Advanced 的高档会员 —— 原本每月收费19. 99 美元。

根据目前已经披露的信息显示，谷歌 Pixel 9 系列、摩托罗拉 Razr 和 Razr Plus（2024）以及 Galaxy S25 系列等设备均可免费使用 Gemini Advanced，从而解锁谷歌更强大的模型 Gemini 2.0 Pro、Deep Research 功能以及 2TB 的谷歌 One 云存储空间。

如果你想入手 小米 15 Ultra 是因为其强大的摄像功能，那么这一“赠品”将成为额外的优势。值得一提的是，作为谷歌 One 存储服务的一部分，用户能够在谷歌相册app中使用额外的 AI 编辑功能。

谷歌将此与高端手机捆绑销售的意图很明显 —— 它希望高端手机用户们能被更强大的 AI、更丰富的功能所吸引，这样他们也许就会摒弃功能相对有限的免费版本。

除了基本功能之外，我们可能还会看到谷歌与小米合作进行更深入的 AI 集成，Gemini 的功能也会扩展到小米的系统应用程序中，用于照片和视频的放大、编辑等。

在此之前，小米也已经公布了 Ultra 配置相机的细节 —— 是与相机品牌徕卡合作调校的。小米 15 Ultra 的长焦相机将配备 2 亿像素传感器，主摄则配备 1 英寸传感器。

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