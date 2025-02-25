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三星S24零元购、S25成差价手机……韩国手机“价格战”提前打响

2025-02-25 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:虽然要到 7 月才正式废除‌《{tag_keyurl_0}》‌（简称《终通法》），但韩国的手机市场已经开始了“折扣狂欢”！

三星1

在新道林科技市场 —— 一个手机店聚集地，“较低价破格折扣”、“三星 S24 手机 0 元购”、“仅今日一天，S25 跳水价”等宣传标语十分引人注目。在写着 “圣地” 的大招牌前，销售员们不停地向顾客招揽生意。“圣地” 是业内术语，指代那些给予比官方补贴更多优惠的手机销售点，依照《终通法》来说，这里属于非法经营的场所。

根据官方规定：三星 Galaxy S25 的官方补贴比较高为 24.5 万韩元（约 1240 元人民币），在此基础上再加上 15% 的优惠，也只有约 28 万韩元（约 1420 元人民币）。需要说明的是，这还是购买最贵的机型 —— 256GB版本的Galaxy S25 Ultra、且使用两年高价套餐才能获得的补贴。

相比之下， “圣地” 手机销售点的优惠可比这大多了。

一家主要通过上线营业的手机销售点给出的 Galaxy S24 基本款的差价比较高接近 40 万韩元（约 2030 元人民币），考虑到其出货价为 115 万韩元（约 5830 元人民币），把公示补贴金、额外补贴金和非法补贴金都加起来，补贴总金额达到了 160 万韩元（ 8110 元人民币）。

根据手机销售人员的说法：“由于《终通法》即将废除的关系，从这个月开始价格已经开始大幅下降了”。

不过购买手机时会有一些条件，比如：想买 Galaxy S25，就需要使用高价套餐 6 个月+连续 3 个月开通至少 2 项增值服务。还有必须使用与通信公司合作的信用卡消费达到一定金额以上等……

鉴于《终通法》带来的限制即将消失，“手机价格战”已经提前打响了。

令人唏嘘的是，一个月前才上市的 Galaxy S25 甚至沦为了 “差价手机（买手机就给返现金的机型）”，一些店铺甚至挂出了 “手机流通法废止比较大补贴店铺” 的宣传语，一个个都生怕成为那个“落后者”。

这种恶性价格战在《终通法》实施之前极其泛滥。当时 ，“圣地” 店铺们只对特定顾客秘密地提供折扣价，这种行为引发了差别对待消费者的争议。韩国政府为了杜绝这种情况，才颁布了《终通法》。

《终通法》主要内容包括：

  • ‌补贴金额限制‌：通信公司提供的补贴金额不得超过 40 万韩元。

  • ‌透明度要求‌：要求通信公司公示其补贴政策，确保消费者知情。

  • ‌处罚措施‌：对于违反规定的通信公司将处以罚款或其他法律制裁。

然而，法律实施之后，市场的反对声依然持续，有人不断指出《终通法》反而限制了价格竞争，导致消费者不得不花更高的价格购买手机。因此，废除《终通法》的呼声逐渐高涨，这也使得这部法律名存实亡，最终正式走向废除。

不过，有分析认为，即使《终通法》废除了，像过去那样极端的 “圣地乱象”也不大可能 再次出现，原因是：移动通信市场已经处于过度饱和的状态，而且通信公司们也都在避免“价格战”。特别是在 LG 电子和泛泰退出智能手机市场后，韩国的市场已经形成了三星电子（Galaxy）和苹果（iPhone）双雄对峙的格局，这也产生了一定的影响。

韩国放送通信委员会也向消费者发出了警告，因为有可能会出现一些销售点故意不明确地说明折扣条件、不支付承诺的现金并失联等损害消费者权益的情况。因此，他们建议：“如果价格低得离谱，一定要仔细确认优惠条件和剩余的分期付款金额。”

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