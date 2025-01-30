首页 > 业界 > 关键词  > AI广告最新资讯  > 正文

AI 广告今年将占据碗：将人工智能公司和产品推向新主流

2025-01-30 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日消息：超级碗广告在许多方面都是美国经济的缩影。想要了解汽车行业的强劲程度吗？只需看看超级碗期间的广告数量。疫情后，旅游行业是否恢复？航空公司和酒店的超级碗广告将给出答案。

电视

但它也反映了哪些事物已经成为主流（或至少是那些想要成为主流的）。回顾几年前，加密货币相关的广告铺天盖地，或者体育博彩应用广告的缓慢而稳定的崛起。

今年的超级碗——将于 2 月 9 日在 Fox 频道播出——将人工智能公司和产品推向新主流（是的，尽管本周由于中国的 AI 应用 DeepSeek 震动了硅谷，导致华尔街股市下跌）。

Fox Sports 广告销售执行副总裁 Mark Evans 在接受《好莱坞报道》采访时表示：「人工智能正在来临。如果它还没有出现在几乎所有行业，它将像货运列车一样迅速到来。」他补充道：「因此，你将看到更多以 AI 为焦点的创意内容，这一点直觉上是可以预期的。」

Evans 表示，投资 AI 的大型公司和一些专注于 AI 的公司将在比赛中亮相，尽管他未透露具体品牌。人们可以想象，像微软和谷歌这样的超级碗老牌广告商会在广告中展示 AI，但像 OpenAI、Perplexity 或 Anthropic 这样的 AI 初创公司也有可能参与其中。

然而，要想参与超级碗广告，他们需要支付一笔不小的费用。

消息人士称，Fox 在某些情况下已经为 30 秒的广告收取超过 800 万美元的费用，这将创下超级碗的新纪录。

据了解，Fox 已经有超过 10 个广告商同意支付这一费用，此外还有一些品牌排队等候，去年未能参与的品牌现在准备好替代，并愿意支付高额费用。

那么，除了 AI 广告之外，超级碗观众还可以期待什么呢？

Evans 表示：「许多过去的事物将再次出现。你将看到大量饮料广告、大量技术广告以及不少咸味零食和金融广告。」

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 解密真正的人工智能伙伴，解锁无限创造力

    全球各地的人们通过使用三星Galaxy智能手机不断提升生产力和创造力。三星GalaxyS系列的Ultra机型表现尤为突出。想要了解更多相关信息，请锁定1月23日举行的三星Galaxy全球新品发布会，了解新一代GalaxyS系列如何为用户解锁创意潜能，释放无限可能。

    ​三星Galaxy ​Ultra机型 ​生产力提升

  • 寒武纪：为云边端不同规模的人工智能计算提供充裕算力

    近日，《人工智能前沿研究与产业发展报告2024》正式发布。该报告系统分析了全球人工智能发展态势:2023- 2024 年，语言模型不断创新，生成式人工智能基座进一步发展;多模态支持大模型适应更多需求，快速实现商业化进程;人形机器人市场规模快速增长，人工智能加速融入真实物理场景;人工智能实现全方位商业化应用，加速汽车行业产业链革新;人工智能芯片市场爆发式增长，

    ​人工智能 ​生成式AI ​多模态模型

  • AI医疗新纪元：复旦王烁研究员引领多模态医学人工智能技术革新

    在人工智能与医疗健康深度融合的今天，AI技术正以前所未有的速度推动着医疗行业的革新与进步。AI医疗不仅提高了医疗服务的精准性和效率，更为患者带来了更加便捷、高效的诊疗体验。松果基金将继续发挥其独特作用，为青年学者提供更多元化的支持和帮助，助力他们在AI领域取得更大的科研成果。

    ​人工智能 ​医疗健康 ​数字孪生

  • 人工智能安全产业联盟一届一次理事会会议顺利召开

    2025 年 1 月 15 日，人工智能安全产业联盟（AISIA安侠联盟）一届一次理事会会议在上海数智体验馆召开。本次会议标志着人工智能安全产业联盟（AISIA安侠联盟）理事会正式成立，将坚持“以人为本”理念和“智能向善”的宗旨，以促进人工智能可审核、可监督、可追溯、可信赖为目标，推动人工智能安全技术在重点行业、领域的应用，实现人工智能安全产业化、生态化、规模�

    ​人工智能 ​安全产业 ​AISIA安侠联盟

  • 寒武纪：卓越适配与务实合作，推动人工智能应用落地

    11月29日上交所发布公告称，依据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、科创50等指数样本，其中，上证50指数更换5只样本，寒武纪被纳入上证50指数，于2024年12月13日收市后生效。上证50旨挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。在其他垂直行业，寒武纪智能芯片产品继续为传统产业智能化转型保驾护航，助力智慧粮仓、智慧矿山等场景的业务落地。

    ​上证50指数 ​中证指数 ​寒武纪

  • 扎克伯格：开放源代码对Meta正确 人工智能将迎来重大一年

    据报道，在MetaPlatforms的分析师电话会议上，扎克伯格就DeepSeek项目发表言论时宣布，该项目将遵循全球性的开源标准。这一消息进一步坚定了Meta对于开放源代码战略的信心，尤其是近期围绕DeepSeek的新闻更加印证了这一选择的正确性。这是一个巨大的努力，将在未来几年推动我们的核心产品和业务，释放历史性的创新，并延续美国的技术领导地位。

    ​Meta ​DeepSeek ​人工智能

  • 2025版实战地图重磅发布：《内容+人工智能品牌增长操作手册》

    品牌每时每刻都需要与用户之间进行不计其数、个性化、多元化的对话，内容已成为推动品牌运营的核心杠杆。2025，我们站在一个全新的起点上，实战“内容人工智能”驱动品牌增长。

    ​人工智能

  • 瓴羊Quick BI成为联合国教科文组织高等教育创新中心人工智能认证课程工具

    由阿里云和国际网络教育学院联合发起的人工智能课程正式在IIOE平台上线，旨在帮助发展中国家高等教育教师和管理者灵活结合生成式AI和教学和管理实践。瓴羊旗下的智能商业分析工具QuickBI作为关键技术支持者，在课程的开发与实施中发挥了重要作用，为全球高等教育的数字化和智能化发展注入了新的力量。IIOE为发展中国家的高等教育机构提供一个支持联合国官方六语的开放在线学习平台，包含教师数字化赋能的学习内容、“1X”生成式人工智能系列课程、高等教育工作者数字能力微证书项目、数字化教学工具等，支持高等教育工作者的数字技能提升和再培训。

    ​人工智能课程 ​高等教育 ​数据可视化

  • 2024胡润中国人工智能企业50强公布：寒武纪荣登榜首 市值2380亿

    快科技1月15日消息，胡润研究院近日发布了《2024 胡润中国人工智能企业 50 强》榜单，寒武纪以 2380 亿的价值荣登榜首。作为智能芯片领域的知名新兴公司，寒武纪的这一成就不仅彰显了其在技术创新、产品研发和市场拓展方面的卓越表现，也证明了其价值和潜力得到了市场的高度认可。寒武纪自2016年成立以来，迅速实现了技术的产业化输出，推出了多款智能处理器和加速卡�

    ​胡润榜单 ​人工智能企业 ​寒武纪

  • “非主流AI语言App爆火，单月水冲上百万美金

    导语:AI学语言是在AI经历了两年快速发展之后，少数看到了明朗商业化前景的细分赛道之一，也因此，同时也是目前AI应用中最为拥挤、竞争最为激烈的赛道之一。但就在最近，一家初创公司却凭借着“口音纠正”这样的差异化切入点杀出一条血路。作为一款全球化背景下的语言学习产品，这种对于文化敏感性的深刻理解，或许值得厂商参考借鉴。

    ​AI语言学习 ​口音纠正 ​英语口音测试

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM