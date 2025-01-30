AI 广告今年将占据碗：将人工智能公司和产品推向新主流

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日消息：超级碗广告在许多方面都是美国经济的缩影。想要了解汽车行业的强劲程度吗？只需看看超级碗期间的广告数量。疫情后，旅游行业是否恢复？航空公司和酒店的超级碗广告将给出答案。

但它也反映了哪些事物已经成为主流（或至少是那些想要成为主流的）。回顾几年前，加密货币相关的广告铺天盖地，或者体育博彩应用广告的缓慢而稳定的崛起。

今年的超级碗——将于 2 月 9 日在 Fox 频道播出——将人工智能公司和产品推向新主流（是的，尽管本周由于中国的 AI 应用 DeepSeek 震动了硅谷，导致华尔街股市下跌）。

Fox Sports 广告销售执行副总裁 Mark Evans 在接受《好莱坞报道》采访时表示：「人工智能正在来临。如果它还没有出现在几乎所有行业，它将像货运列车一样迅速到来。」他补充道：「因此，你将看到更多以 AI 为焦点的创意内容，这一点直觉上是可以预期的。」

Evans 表示，投资 AI 的大型公司和一些专注于 AI 的公司将在比赛中亮相，尽管他未透露具体品牌。人们可以想象，像微软和谷歌这样的超级碗老牌广告商会在广告中展示 AI，但像 OpenAI、Perplexity 或 Anthropic 这样的 AI 初创公司也有可能参与其中。

然而，要想参与超级碗广告，他们需要支付一笔不小的费用。

消息人士称，Fox 在某些情况下已经为 30 秒的广告收取超过 800 万美元的费用，这将创下超级碗的新纪录。

据了解，Fox 已经有超过 10 个广告商同意支付这一费用，此外还有一些品牌排队等候，去年未能参与的品牌现在准备好替代，并愿意支付高额费用。

那么，除了 AI 广告之外，超级碗观众还可以期待什么呢？

Evans 表示：「许多过去的事物将再次出现。你将看到大量饮料广告、大量技术广告以及不少咸味零食和金融广告。」

（举报）