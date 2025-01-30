Google 推出新功能，Gemini 将编写 Python 代码以帮助 Sheets 用户更轻松创建数据可视化

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日消息：Google 在 Workspace 博客上宣布，Gemini 的新功能将帮助 Sheets 用户更轻松地进行数据分析和可视化。

现在，Gemini 能够根据你的数据回答问题，分析趋势，或生成静态图表，你可以将这些图表插入到电子表格中作为图片。这个新功能已经开始向大多数 Workspace 计划的用户以及每月 19.99 美元的 Google One AI Premium 计划用户推出。

Google 表示，Gemini 是通过编写并运行 Python 代码来完成这些任务，并生成分析结果。对于一些简单的请求，它可能会使用普通的电子表格公式，但总的来说，Gemini 的功能是为用户节省创建数据可视化时常见的繁琐步骤和时间。在此之前，Gemini 仅能帮助用户完成一些基础任务，比如教你如何在 Sheets 中操作，或者为你创建表格。

Google 提醒，AI 生成的可视化图表是静态图片，因此每次更新数据时，你都需要请求 Gemini 重新生成图表。传统的图表生成方式则能自动更新，因此，对于那些频繁更新的数据集，使用传统方法可能更为合适。此外，Google 还警告，Gemini 的准确性可能会受到数据格式不一致、缺失值或提示词不明确等问题的影响。

这一新功能预计将在 2 月 20 日前全面推出，并与 Google 最近为标准 Workspace 商务计划用户增加的其他 Gemini AI 功能一起上线。

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