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集福玩法升级，部分福卡可转换成数字资产

2025-01-21 11:43 · 稿源：站长之家

今年集福于1月20日正式开启，细心的网友发现，今年多个福卡的右上角有了一个“永久保存福卡”的按钮，用户点击后可以定制祝福，并将福卡升级成拥有区块链编码的数字藏品-鲸探好运卡永久珍藏。值得一提的是，好运卡的编码可以参与抽奖。有江苏网友玩了5分钟，就抽到了10克金条。

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今年集福玩法升级，在经典福卡基础上，新增27套特色主题福卡，每集齐1套福，立刻开奖，不必再等除夕。本次集福的好运卡藏在经典福卡、大美山西、NBA、蚂蚁森林、蚂蚁庄园等多个品牌福卡中，当日获取，次日在鲸探小程序开奖抽取支付宝红包。好运卡的区块链编码尾号为888888的用户，有机会获得限量金条1份。江苏徐州的刘先生玩了5分钟，就抽到了10克金条。“我是今天早上刚睡醒，看到群里在说今年集福开始了，就去玩了一下，没想到抽到第三张好运卡就拿到鲸探定制金条了，开年运气真不错。”刘先生表示。

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据鲸探方面介绍，福卡中的“稀有卡”因其稀缺性，如果升级成数字藏品，收藏价值更高。在这次集福的每一个IP主题5张卡中，都有1张卡成为了“稀有卡”，如“大美山西”里的小西天、NBA蛇年新春贺岁福卡都是稀有卡。

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数字藏品是数字资产的一种类型，它使用区块链技术对特定的作品、艺术品生成的唯一的区块链凭证，限量发行，不可复制，具有收藏价值。鲸探是蚂蚁集团旗下的数字资产平台，曾与130余家博物馆合作，探寻文博典藏的故事，合作国家级非遗30余项，累计发行非遗藏品200余家款。

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