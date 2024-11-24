马斯克鼓励用户将医疗扫描上传至 Grok，专家警告隐私与误诊风险

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 24 日消息：为了庆祝其新推出的图像理解功能，埃隆·马斯克鼓励粉丝将 MRI 扫描和 X 光片等医疗文件分享给 Grok——这是集成于 X（前 Twitter）的 AI 聊天机器人。

「这仍处于早期阶段，但它已经相当准确，并且将变得非常强大，」马斯克在上月底的一条推文中写道。「告诉我们 Grok 表现出色的地方或需要改进的地方。」

尽管此举引发了隐私担忧，许多粉丝仍然照做了。在某些情况下，他们甚至公开分享了这些结果。

然而，专家警告不要将此类信息分享给 Grok。这不仅因为聊天机器人普遍存在的安全隐患，还涉及马斯克公司在数据处理方面透明性的不足。

「这些信息非常私密，而你并不确切知道 Grok 会如何处理它，」范德堡大学生物医学信息学教授布拉德利·马林（Bradley Malin）告诉《纽约时报》。

一些用户可能误以为这些医疗信息受到《健康保险携便与责任法案》（HIPAA）的保护。然而，《纽约时报》指出，这部联邦法律仅限制医生分享你的私人健康信息，但并不适用于医疗领域之外。一旦你将信息发布在社交媒体平台上，这些信息便可能被公开使用。

马林还指出，这与科技公司通过正式合作协议从医院获取数据的方式形成鲜明对比。在这些合作中，双方明确规定了信息的存储、共享和使用方式。

「将个人信息发布到 Grok，更像是『让我们把数据扔出去，希望公司按我的期望处理它』，」马林说道。

不准确的回答可能对患者构成潜在风险。例如，根据报道，Grok 曾将骨折的锁骨误诊为脱臼的肩膀。一些医生在回应马斯克推文时指出，该聊天机器人未能识别一个「典型」的结核病例，还在另一例中将良性囊肿误认为睾丸。

此外，关于聊天机器人如何使用用户提供的信息也令人担忧。其底层大语言模型依赖用户对话来优化能力，这意味着用户提供的任何信息都可能被用来训练聊天机器人。而考虑到这些模型生成虚假或不准确信息的倾向，意外泄露敏感信息的风险是现实存在的。

在这种背景下，X 和 Grok 开发公司 xAI 的隐私政策并不令人满意。例如，xAI 声称不会将用户数据出售给第三方，但会与「关联公司」共享这些数据。

即便 xAI 的政策明确表示「不以收集敏感个人信息为目的」，包括健康和生物识别数据，马斯克仍然公开鼓励人们提交医疗文件。这让人对这些政策在实际操作中的执行力度产生质疑。

尽管如此，宾夕法尼亚大学医学伦理与健康政策助理教授马修·麦考伊（Matthew McCoy）表示，马斯克的公司可能为未公开的健康信息设有明确的保护措施。

「但作为一名普通用户，我是否会放心地贡献健康数据？绝对不会，」麦考伊告诉《纽约时报》。

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