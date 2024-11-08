上市即交付！小鹏AI汽车P7+正式发布：起售价18.68万

小鹏汽车今日宣布，其最新车型小鹏P7++正式上市，新车推出三款车型，售价区间为18.68万至21.88万元，且上市即日即可交付。此次推出的小鹏P7+包括一款限定版Max车型，定价21.88万元，限量500台，该车型拥有独特的星阙哑光灰车漆、扶摇绿专属内外配色，以及Alcantara定制座椅面料和20英寸熏黑运动轮毂。普通版小鹏P7+则提供长续航和超长续航两款车型，主要区别在于动力、电池容量和续航，其他配置均为满配。

小鹏P7+的外观设计延续了小鹏家族标志性的贯穿式车灯和“X”形分体大灯，尾部采用双层尾翼设计，配备星际悬浮车顶。车内配备了10.25英寸全液晶仪表盘和15.6英寸悬浮触控屏，搭载AI天玑智能座舱，使用8295P芯片，确保车机体验流畅。后排设有8英寸娱乐屏，支持座椅按摩、加热、通风调节以及影音娱乐需求，车内还标配20扬声器高保真音响。

座椅方面，小鹏P7+采用全新云感舒适座椅，前后排标配通风、加热、按摩功能，后排座椅支持10°电动调节，车内舒适性媲美百万级豪车。智驾方面，小鹏P7+开创国内智能汽车标配高阶功能的先河，全系车型配备小鹏AI鹰眼智驾方案，采用双Orin芯片以及26个感知硬件。在端到端大模型加持下，全国均可实现无图领航辅助驾驶功能，下个月还将推送车位到车位领航智驾OTA升级包，进一步提升高阶智驾体验。小鹏P7+的高阶智驾功能全系标配，用户无需额外支付费用即可免费使用。

动力及续航方面，小鹏P7+全系采用后驱单电机，最大功率分别为180kW和230kW，匹配60.7千瓦时和76.3千瓦时两种容量磷酸铁锂电池组，续航分别为615公里、725公里。车辆百公里电耗仅为11.4kWh，为全球电耗最低的纯电C级轿车。小鹏P7+的上市，不仅丰富了小鹏汽车的产品线，也为消费者提供了更多高品质的智能电动出行选择。

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