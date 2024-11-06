苹果喊话钉子户：等等党们是时候换iPhone16 Pro了 全方位升级

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:苹果公司今日通过其官方公众号发布消息，标题引人瞩目:“iPhone等等党，是时候了”。在这篇文章中，苹果宣布iPhone16Pro在多个方面进行了显著升级，暗示iPhone13Pro和iPhone14Pro的用户现在可以考虑升级到最新的iPhone16Pro。

苹果特别对那些坚持使用iPhone13和14系列的忠实用户发出呼吁，表示现在是时候转向iPhone16Pro。为了鼓励用户升级，苹果提供了以旧换新的优惠政策，iPhone14Pro的用户最高可以获得4400元的折抵，而iPhone13Pro的用户最高可以获得3400元的折抵。

iPhone16Pro此次推出了四种全新颜色，包括白色钛金属、黑色钛金属、原色钛金属以及全新的沙漠钛金属。屏幕尺寸也从6.1英寸扩大到6.3英寸，新增了专用的相机按键，并具备触觉反馈功能。这款手机搭载了A18Pro芯片，该芯片采用第二代3纳米制程技术，并配备了全新的16核神经引擎，专为生成式人工智能设计。

在摄像功能上，iPhone16Pro支持4K120帧的视频拍摄，这是iPhone迄今为止提供的最高分辨率和帧率。Pro型号还配备了四个降噪的录音室品质麦克风，部分设计用于录制人声和原声以及空间音频捕捉。

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