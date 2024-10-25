小米15 Pro 2K屏仅1.5K级功耗水准：定制M9发光材料

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:小米15系列手机在显示技术上取得了显著进步，特别是在功耗控制方面。小米官方消息透露，小米15Pro版采用了全等深2K四微曲屏幕，与上一代2K等深四微曲屏幕相比，新一代屏幕的功耗大幅降低。官方测试显示，小米14的1.5K屏幕与小米15Pro的2K屏幕功耗几乎相同，整个屏幕的功耗下降了24%。

这一成就得益于小米定制的M9发光材料中的“双微腔”技术。OLED屏幕是由多层结构组成，在光线传导到用户眼睛之前，会在内部发生几次反射。这种内部反射通常会造成内耗，但小米利用光的波动特性，通过控制像素两极的距离，使光线在内部发生叠加，从而增强特定频率的强度，这就是所谓的微腔效应。

小米15系列的屏幕面板拥有两层微腔结构，根据不同波长的RGB像素，小米设计了对应的双微腔结构，进一步提纯光线、增加发光效率。这一过程不需要增加电流，也不会缩减可视角度，因此在相同功耗下亮度得到提升，或者在相同亮度下功耗出现下降。

小米还指出，近年来厂商宣称的4000、5000nit亮度，实际上与几年前的一两千尼特亮度在肉眼观察下没有太大差别，因为这些超高亮度的实现条件极为苛刻，如APL（导通发光像素的平均数量百分比）仅有1%、极高户外亮度、播放HDR片源等。这些条件已经完全脱离了普通用户的使用场景。

相比之下，小米15系列的峰值亮度为3200nit，达成条件大约是25% APL，能够大幅扩充峰值亮度的触发场景，提供更符合用户实际需求的显示效果。这些改进不仅提升了小米15系列的屏幕显示质量，还优化了用户体验，使其在高亮度和低功耗之间找到了更好的平衡点。

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