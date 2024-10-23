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OPPO Find X8 Pro明日发布：搭载行业双潜望镜头系统

2024-10-23 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息:OPPO Find X8Pro即将在明天的发布会上正式亮相，这款手机已经引起了市场的广泛关注。作为OPPO的旗舰产品，Find X8Pro搭载了行业唯一双潜望镜头系统，其中一颗镜头专注于拍摄更远的风景，另一颗则专注于更美丽的人像摄影。

OPPO强调，没有双潜望长焦镜头，就不能称之为真正的影像旗舰。Find X8Pro继承了Find X7Ultra的双潜望长焦镜头设计，包括一颗5000万像素的135mm特写潜望长焦镜头和一颗65mm超光感潜望长焦镜头。与传统的单潜望镜头相比，双潜望镜头能够提供更全面的焦段覆盖，实现更远更清晰的成像效果，为用户在构图上提供更大的灵活性。

尽管双潜望镜头系统在成本和手机内部空间占用方面存在挑战，但OPPO认为这是提供高质量成像体验的必要条件。

除了其独特的摄像头系统，Find X8Pro还配备了全等深四微曲全面屏，支持120Hz刷新率，并搭载了联发科天玑9400旗舰平台。手机的电池容量达到了5910mAh，提供了长时间的使用续航。此外，该机型还采用了康宁大猩猩玻璃保护面板，具备IP68/69级别的防水防尘性能，支持光学屏下指纹识别，双扬声器、红外发射器、X轴线性马达和NFC功能一应俱全，并预装了基于Android15的ColorOS15操作系统。

首款天玑双潜望旗舰！OPPO Find X8 Pro明天登场

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