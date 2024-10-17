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AI日报：Pika 1.5又上线4个新；英伟达推超快AI图像生成模型Sana；Mistral AI推超强边缘AI模型Ministral 8B

2024-10-17 15:33 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Pika1.5重磅上线四个新特效:从粉碎到消失，效果炸裂了!

Pika1.5版本再度增加了四种新特效，让用户可以轻松生成炫酷动画。Pika Labs已吸引5500万美元投资，迅速积累50万用户。提供四种灵活的订阅计划，适应不同用户的需求。

【AiBase提要:】

🔥 Pika1.5版本新增四种新特效，包括粉碎、溶解、瘪掉和“ta-da”特效，让视频内容炫目多彩。

💰 Pika Labs吸引巨额投资，用户数量迅速增长，显示其受欢迎程度和市场潜力。

🎨 提供多样的订阅计划，满足用户不同的创作需求和经济实力。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/pika

2、强!ChatGPT 月访问量突破31亿，首次超越必应搜索引擎!

在2024年9月，OpenAI的ChatGPT取得了里程碑式成就，其访问量首次超越微软必应搜索引擎。ChatGPT在全球和移动应用上的使用量显著增长，展现出稳定的增长趋势。OpenAI扩大了ChatGPT的免费服务，可能影响其未来盈利能力。

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【AiBase提要:】

🌐 ChatGPT在2024年9月的全球访问量突破31亿次，首次超越必应搜索引擎。

📈 在美国，ChatGPT的访问量达到4.43亿次，显示持续增长趋势。

💡 OpenAI扩大了ChatGPT的免费服务，可能影响其未来盈利能力。

3、小红书下一个爆火玩法?Suno新功能Suno Scenes给你的“梗图”加分!

在日常生活中，我们经常拍摄有趣的照片和视频，但缺乏合适的音乐。Suno推出的新功能“Suno Scenes”解决了这一难题，用户可以上传照片或视频生成匹配氛围的歌曲，让照片和视频更生动有趣。

【AiBase提要:】

🎵 用户上传照片或视频即可生成匹配氛围的歌曲，提升作品趣味性。

📸 不仅适用于搞笑梗图和自拍视频，甚至随手拍的菜单照片也能生成适配音乐。

🎶 根据图片色调和文字信息匹配音乐风格，让用户产生特定旋律的感觉。

4、Mistral AI推超强边缘AI模型Ministral8B

Mistral AI最新推出的Ministral3B和Ministral8B语言模型专为边缘设备设计，支持高达128，000个token的上下文长度，适用于本地翻译、离线智能助手、数据分析和自主机器人等应用场景。性能优越，超越同类模型，定价合理且可通过API获取。未来将通过云合作伙伴上线，为AI应用提供更多可能性。

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【AiBase提要:】

🚀 Mistral AI推出Ministral3B和8B，支持高达128，000个token的上下文长度。

💡 适合本地翻译、离线助手、数据分析和自主机器人等应用。

💰 定价合理，Ministral8B每百万token费用为0.10美元，Ministral3B为0.04美元。

5、比FLUX快100倍!英伟达联手MIT、清华推出超快AI图像生成模型Sana，笔记本也能秒速出图!

英伟达与麻省理工学院、清华大学合作开发的Sana框架能高效生成高达4096×4096分辨率的图像，且在笔记本电脑GPU上运行。Sana-0.6B速度快、规模小，生成1024×1024分辨率图像不到1秒。虽存在局限性，但Sana在4K图像生成方面性能优异，未来将构建高效视频生成流程。

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【AiBase提要:】

🚀 Sana框架高效生成4096×4096分辨率图像，可在笔记本GPU上运行。

🔑 Sana-0.6B速度快、规模小，生成1024×1024分辨率图像不到1秒。

💡 Sana在4K图像生成方面性能优异，未来将构建高效视频生成流程。

详情链接:https://nvlabs.github.io/Sana/

6、告别视频录制眼神飘忽!Sieve AI黑科技，实时修正眼神问题

Sieve AI初创公司推出的创新技术旨在改变视频互动方式，通过实现视频中眼神接触的自动修复，提升视频内容的吸引力和互动性。该技术能快速集成到现有应用中，解决视频缺乏眼神接触的问题，特别适用于需要演讲者直视镜头的场景。Sieve的实时视线修正技术精妙运用AI模型和神经网络，实现眼神角度调整，保持视频流畅自然。

【AiBase提要:】

👁️ 视频互动方式改变:Sieve推出的技术实现视频中眼神接触的自动修复，提升视频吸引力和互动性。

🔧 技术优势突出:Sieve的技术快速集成现有应用，解决视频缺乏眼神接触问题，特别适用于演讲者直视镜头场景。

⚙️ 实时视线修正机制:AI模型和神经网络精准调整眼神角度，动态处理头部位置变化，保持视频自然流畅。

7、AI玩具设计师来袭:3D玩具设计工具Toy Box Flux

在数字创意的浪潮中，Toy Box Flux作为一款专注于生成3D玩具设计的人工智能模型，革新了玩具设计的方式。其独特训练方法和精益求精的训练过程为玩具设计注入新鲜血液，展现出令人心动的可爱风格。未来，开发团队计划进一步强化模型性能，为玩具设计领域带来更多可能性。

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【AiBase提要:】

🤖 Toy Box Flux是专注于生成3D玩具设计的人工智能模型，改变了玩具设计方式。

🎨 独特训练方法和精益求精的训练过程为玩具设计注入新鲜血液，展现出可爱风格。

🚀 未来计划强化模型性能，为玩具设计领域带来更多可能性。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/toy-box-flux

8、李彦宏:未来5-10年 生成式AI将使每个人都具备程序员能力

李彦宏在与哈佛商业评论英文版总编辑的对话中，深入探讨了人工智能的发展趋势、泡沫现象以及AI与人类的未来关系。他认为技术浪潮虽难免泡沫，但少数企业将脱颖而出创造价值。AI模型准确性提升，Chatbot能提供可靠答案。AI发展或遵循历史模式，但仍有机会创造社会价值。技术革命将替代辛苦工作，创造更舒适新工作。中国注重应用驱动，百度重构产品基于大模型，预测生成式AI将提高生产力。

【AiBase提要:】

🌟 技术浪潮中的泡沫现象:少数企业将脱颖而出创造社会价值。

🚀 AI模型准确性提升:Chatbot能提供可靠答案。

💡 技术革命将替代辛苦工作:创造更舒适新工作。

9、12亿美元出售Drift后，前HubSpot高管再创业，让AI替你管理客户!

Elias Torres的故事展现了现实版的美国梦，从移民少年到科技传奇人物的成功轨迹令人瞩目。他创立的Agency利用AI技术革新客户成功管理领域，填补了CRM系统的空白，引起行业关注。

【AiBase提要:】

🚀 Elias Torres从17岁移民美国到创立Agency，展现现实版美国梦的传奇故事。

💡 Agency利用AI技术深度学习客户数据，自动化处理客户需求预测、日程安排等任务，填补CRM系统空白。

💼 Agency获得1200万美元种子轮融资，得到Sequoia合伙人和HubSpot联合创始人的支持，展望广阔的发展前景。

10、Nvidia发布了70B的新AI模型，碾压GPT-4和Claude3.5

Nvidia悄然推出了一款名为Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct的新型人工智能模型，表现出色，已超越了OpenAI的GPT-4和Anthropic的Claude3.5，标志着人工智能领域竞争格局的重大变化。该模型在知名AI平台Hugging Face上发布，引起业界关注。Nvidia展示了强大的AI软件开发能力，支持企业探索AI解决方案。然而，用户需谨慎使用，避免错误或滥用。

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【AiBase提要:】

🌟 新发布的Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct模型表现超越OpenAI和Anthropic，标志着AI竞争的重大变化。

🚀 Nvidia将其AI发展从硬件扩展到软件，展示出强大的模型开发能力。

💻 该模型提供了易于使用的API接口，使更多企业能获取并使用先进的AI技术。

详情链接:https://huggingface.co/nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF

11、AI协作工具Cove完成600万美元融资，前谷歌团队打造类notion可视化工作空间

Cove是一家由前Google Maps核心团队成员创立的AI初创公司，致力于开发新一代智能工作空间，解决AI对话工具在复杂项目协作中的限制。他们推出的可视化工作空间结合AI协作，提供更自然的工作方式，已获得600万美元种子轮融资。

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【AiBase提要:】

🚀 Cove完成600万美元种子轮融资，投资方包括Sequoia Capital、Elad Gil、Homebrew。

🔑 Cove提供类似Notion的可视化工作空间，用户可自由组织多种内容形式，AI作为协作者直接参与内容创建和优化。

💡 Cove配备强大的Chrome扩展，与常用办公工具无缝对接，智能提供帮助，应用场景广泛。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/cove

12、台积电财报:Q3净利润增长54%达101亿美元

这篇文章报道了台积电在全球芯片需求持续上涨背景下，2024年第三季度财报的亮眼表现。公司净利润达到3523亿新台币，同比增长54%，超出市场预期。台积电作为高级芯片制造商，受益于人工智能应用的快速发展，业绩得到显著提升。

【AiBase提要:】

🌟 台积电Q3净利润达101亿美元，同比增长54%。

💻 人工智能推动高性能芯片需求，助力业绩增长。

🚀 台积电持续扩大生产能力，以满足市场日益增长的需求。

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