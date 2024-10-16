刘强东章泽天报警 京东官方：有组织造谣抹黑散布谣言

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:京东发言人今日发表声明，针对近期网络上流传的关于章泽天女士加入所谓“光明会”以及对刘强东和章泽天夫妇家庭和私生活进行恶意造谣的不实信息进行了回应。

声明指出，这些谣言由大量水军账号有组织地散布，在短时间内就产生了上万条相关信息。对此，刘强东和章泽天夫妇已经向警方报案，并且警方已经受理此案正在进行调查。

声明中还提到，章泽天女士在参加清华大学校友艺术展时佩戴的胸针仅是为了与艺术展和服装风格相匹配，其来源和设计均与任何组织无关。章泽天女士的服装造型师也已公开澄清，有关加入“光明会”的言论是毫无根据的捏造。此外，声明强调，这些有组织的谣言散布行为严重损害了刘强东和章泽天夫妇的名誉。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，制造和传播此类虚假信息的行为可能构成名誉权侵权，情节严重的情况下还可能构成刑事犯罪。因此，刘强东和章泽天夫妇的代表律师严正声明，所有相关不实言论均为虚假信息，要求包括新闻媒体、自媒体和个人用户在内的各方立即删除相关谣言，并停止发布和转载。

律师还表示，已经保全了相关证据，并将对未按声明要求采取行动或继续发布、转载侵权内容的主体采取法律措施，追究其法律责任。

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