华为nova 13系列开启预订：首发便宜50元 支持6期免息

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:华为公司今日宣布，华为nova13系列现已在华为官方商城开启预订。为了吸引消费者，华为为新品上市提供了50元的优惠，并支持6期免息分期付款，以降低消费者的购买压力。

华为nova13系列包括基础版和Pro版，两者均提供了256GB和512GB的存储容量选择。此外，Pro版还额外提供了1TB的超大容量版本，以满足不同用户的需求。新机提供了羽砂紫、洛登绿、羽砂白和星耀黑四款颜色，供用户根据个人喜好选择。

根据华为的官方页面信息，预订期从10月15日11:00开始，一直持续到10月22日20:29，随后将进入尾款支付阶段，从10月22日21:30持续到10月24日23:59。消费者可以预期在2024年10月26日前收到新机。

华为nova13系列在设计上采用了全新的斜向格纹后盖，同时在影像功能上进行了升级，包括前后多焦段人像拍摄、AI修图和北斗卫星图片消息等新功能。在摄像头配置上，nova13配备了前置单摄像头，而nova13Pro则配备了前置双摄像头，两款机型的后置摄像头模组也有所不同，分别配备了三摄和四摄系统。

新机的最终售价将在近期举行的新品发布会上公布。华为nova13系列的推出，进一步丰富了华为的产品线，并为消费者提供了更多选择。

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