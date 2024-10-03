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谷歌 27 亿美元交易后，Character.ai 因成本问题放弃构建人工智能模型

2024-10-03 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 3 日消息：Character.ai 正通过专注于改进其消费者产品，而非构建 AI 模型，力求从谷歌以 27 亿美元挖走其创始人的事件中恢复元气。随着对大型科技公司可能压制初创公司竞争力的担忧加剧，Character.ai 正试图保持竞争优势。

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该公司新任临时首席执行官 Dominic Perella 向《金融时报》表示，这家总部位于旧金山的初创公司已经基本放弃了与资金更为充足的竞争对手（如微软支持的 OpenAI、亚马逊和谷歌）竞争大语言模型的计划。

相反，成立三年的 Character.ai 将专注于其受欢迎的消费者产品——模拟各种角色和名人对话的聊天机器人，包括用户自行设计的角色。

Perella 在 8 月上任后首次接受采访时表示：「训练前沿模型的成本高得惊人……即使对于拥有非常庞大预算的初创公司来说，融资也极为困难。」

「我们的消费者产品取得了令人瞩目的进展，公司内部出现了一种分歧，一部分人希望专注于训练最前沿的模型，而另一部分来自消费者背景的员工则看到了产品的快速崛起。」

Character.ai 的转型类似于其他初创公司，如德国的 Aleph Alpha，也因开发大语言模型的巨额成本而放弃了这一目标。

这引发了人们对大型科技公司在新兴但快速增长的 AI 领域中占据主导地位的担忧。全球监管机构正日益关注类似微软与 OpenAI 的 130 亿美元联盟之类的交易。

微软在 3 月与 Inflection 的首席执行官 Mustafa Suleyman 及其他员工签署了 6.5 亿美元的交易，英国竞争监管机构也对此表示关注，视其为「合并情形」，但后来被批准。亚马逊对 Adept 高管的所谓「人才收购」也引起了美国联邦贸易委员会的审查。

8 月，谷歌将 Character.ai 的 20% 员工招入其 AI 部门 DeepMind，并支付了 27 亿美元用于一次性许可该初创公司的现有模型，但不包括对未来技术的访问权限，据知情人士透露。

作为交易的一部分，谷歌重新聘用了 Character.ai 的联合创始人 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas。这两人在谷歌拒绝发布其 AI 聊天机器人后离职。Shazeer 也是 8 位谷歌科学家之一，他们共同撰写了关于处理语言的「Transformer」架构的论文，这篇论文开启了生成式 AI 革命

Enders Analysis 的分析师 Jamie MacEwan 表示：「对 Character.ai 来说，令人担忧的是它所做的事情可以很容易地被财力雄厚、全球影响力巨大的大型科技公司复制。那些明星创始人是该公司最大的卖点，我不确定在没有他们的情况下，公司能否保持技术领先。」

Character.ai 之前曾吸引了包括 Facebook 和 Instagram 母公司 Meta 在内的收购兴趣，去年该公司在 Andreessen Horowitz 领投的一轮融资中估值为 10 亿美元。

Perella 希望谷歌的交易不会引发反垄断问题，因为它计划继续在同一市场内运营。他表示：「我们仍然在进行 AI 研究，仍然拥有所有技术，几乎所有员工都还在，公司也在继续成长。」

通过谷歌的 27 亿美元交易，Character.ai 回购了投资者的股份，并将公司的所有权分配给了员工，形成了一个「非常独特的结构，也许在硅谷前所未闻，」Perella 表示。知情人士透露，临时首席执行官持有的股份不到 10%，员工还获得了一次性分红。

这笔交易还为这家初创公司留足了资金，能够运营 18 个月。Perella 表示，公司可能会在未来寻求从风险投资中筹集资金，并寻求与其他公司达成类似的许可协议。

大约 30 名员工作为交易的一部分去了谷歌，而 Character.ai 剩下约 100 名员工。Character.ai 最近还裁员 10 人，Perella 解释说，这些职位已不再是公司业务所必需的，例如专门招聘训练基础模型工程师的招聘人员。

Character.ai 还从谷歌挖来了 Erin Teague，任命她为公司新的首席产品官。她曾在谷歌担任 AI 产品 Gemini 以及 YouTube 的产品经理。

Perella 表示，Character.ai 拥有 2000 万月活跃用户，同比增长了一倍，其用户群主要是 13 至 25 岁的年轻人。公司的主要收入来源是订阅服务，虽然仅占用户的少数。

他补充道：「过去几周，我们围绕着创建下一个大平台的使命凝聚起来，并计划使用 AI 来推动它，用我们的独特技术来实现这一目标。」

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