首页 > 业界 > 关键词  > 杭小忆最新资讯  > 正文

来杭州用支付宝碰一下“杭小忆”全城AI伴游，国庆还有5万份免单

2024-09-26 14:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:9月26日，杭州城市文旅智能体“杭小忆”正式上线支付宝通过“碰一下+AI”打造智能旅游体验。外地游客来杭州，在全城A级景区、酒店、旅游咨询点、主要商圈等4万余个服务点位，使用手机碰一下蓝色的“杭小忆智能贴”，或支付宝App首页下拉，都可唤出支小宝上的“杭小忆”智能体，让AI帮助出行指路、预订酒店、导览景区、领取优惠。据悉，这是“支付宝碰一下+AI”的首次城市级应用，该智能化方案也同时在第三届全球数字贸易博览会亮相。

_x0000_i1025

（在西湖边的文旅咨询亭，用手机碰一下“杭小忆智能贴”唤起智能体）

以往异地出游时，人生地不熟，多个App来回切换，出行、餐饮、景区路线安排耗时费力。如今，杭州文旅推出智能体“杭小忆”，同时结合支付宝碰一下技术，实现随手“碰一下”，就能让AI智能体成为杭州生活旅行的“本地搭子”。

当游客抵达杭州机场、火车站时，“杭小忆”可推送进出站攻略，提供网约车、公共交通路线等指引服务，目前这项服务功能已覆盖了杭州萧山国际机场、以及东站、西站、南站、城站四大火车站。游客入住酒店时，前台见到“杭小忆智能贴”，也可以通过支付宝碰一下，获取附近景点美食优惠、轻松游行李服务以及酒店15分钟City Walk路线等服务，还可碰一下办理酒店便利入住登记。

景区游玩时，游客能通过“杭小忆”查询景区实时客流。据了解，“杭小忆”能实时测算灵隐飞来峰、城隍庙、郭庄等全市51个重点景区（景点）客流情况，也会向游客推荐当天相对客流较小的“最佳浏览时段”。特别是在节假日期间，可为游客提供错峰出行的选择，减少排队等待的时间。

景区AI伴游，也是支小宝上的“杭小忆”智能体的一大特色，在西湖、西溪湿地等重点景区，可以实时根据游客的地理位置，进行语音导览、景点讲解，并指引游客进入下一个景点，游玩景区更轻松。此外，杭州所有的A级景区也布置了“杭小忆智能贴”，当游客需要景区介绍、路线指引时，就可通过支付宝碰一下直接唤起“杭小忆”提供服务。

除了游玩更便利，游客国庆在杭消费也有实惠。国庆期间，杭州文旅还联合支付宝为各地游客提供消费福利;“杭小忆”智能体内的“杭州文商旅消费礼遇卡”集合了众多文旅商圈的商家优惠、折扣权益。此外，国庆期间来杭游客也可以在消费时使用支付宝碰一下，全城5万份免单限时奉送。

_x0000_i1026

（阿根廷驻华公使克里斯蒂安·索科洛夫斯基正在体验支付宝碰一下唤起“杭小忆”）

_x0000_i1027

（左起:坦桑尼亚驻华大使、阿根廷驻华公使、塞舌尔驻华大使点赞支付宝AI点咖啡）

离开杭州时，游客还会获得专属于杭州的浪漫:一份杭州文旅发出的感谢信和杭州之行的趣味游记。坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔、阿根廷驻华公使克里斯蒂安·索科洛夫斯基、塞舌尔驻华大使安妮·拉福蒂纳在杭州使用“支付宝碰一下+AI”后称赞:“支付宝AI真的很方便”、“碰一下技术让所有人可以更快享受AI服务”。阿根廷驻华公使还表示希望能尽快使用上西班牙版本的支小宝。

杭州这一系列数字文旅服务升级背后，是以支付宝为代表的本土科技企业的AI创新技术应用。据了解，“杭小忆”是支付宝智能体生态的首个城市级AI应用。今年以来，支付宝推出了AI生活管家App“支小宝”及智能体开发平台“百宝箱”，并通过AI出游解决方案，致力于帮助全国文旅景区打造智能旅游新体验。此前，支付宝联合黄山景区推出“黄小松”智能体，打造了全国首个AI伴游景区，此次杭州也将“杭小忆”应用于城市级的文旅服务，是在原有20秒入园、30秒入住等原有数字化场景基础上，AI助力文旅行业的创新技术应用。同时，通过“支付宝碰一下+AI”的解决方案，杭州全城用手机碰一下即刻唤醒智能体，实现了“一碰三联”的用户新体验:支付更快、优惠更多、文旅服务更智能。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • pandaETL:自动化文档工作流程

    pandaETL是一个自动化文档工作流程的平台，它通过提取、转换和查询数据来帮助用户高效地处理文档密集型操作。该平台支持上传多种文档格式，如PDF和电子表格，并提供自动化功能来提取精确数据。它还提供与数据对话的直观聊天界面，帮助用户快速生成详细报告。此外，pandaETL还提供行业特定的自动化模块，以满足不同行业的需求。

    自动化 文档处理 数据提取

  • 神笔马良AI:智能绘画助手，让创意跃然纸上

    神笔马良AI是一个基于人工智能技术的在线绘画辅助工具，它能够理解用户的创意意图，并将其转化为精美的绘画作品。该产品利用深度学习算法，为用户提供了一种全新的艺术创作方式，使得即使是没有绘画基础的用户也能创作出专业级别的画作。它不仅能够提升艺术创作的效率，还能激发用户的创造力，让艺术创作变得更加简单和有趣。

    AI 绘画 设计

  • AI 工具集:专为华人企业设计的AI工具导航网站

    AI工具集是一个集合了多种AI技术工具的平台，旨在帮助企业通过使用人工智能技术提升工作效率和竞争力。该平台覆盖了从视频、音频到SEO、写作、翻译等多种类型的AI工具，满足不同企业在不同业务场景下的需求。AI工具集的背景是基于人工智能技术在商业领域的广泛应用和企业对于提高效率的迫切需求。

    AI工具 企业效率 人工智能

  • AI Homes:发现并使用各种AI工具的平台

    AI Homes是一个集成了多种AI工具的平台，它为用户提供了一个发现和使用各种AI服务的场所。用户可以根据自己的需求，选择合适的AI工具来提高工作效率，创造内容，或者进行数据分析等。AI Homes平台通过集中展示各种AI服务，帮助用户节省寻找合适工具的时间，同时提供了一个交流和分享AI工具使用经验的社区。

    AI工具 生产力 内容创作

  • AIFINDY:免费的人工智能工具数据库

    AIFINDY是一个每日更新的免费人工智能工具数据库，为用户提供广泛的AI应用，涵盖社交媒体、艺术创作、文本处理、音乐制作、视频编辑等多个领域。它为个人和企业提供了寻找适合自己需求的AI工具的平台，帮助用户提高效率，激发创造力。

    AI工具 数据库 免费资源

  • AITopTools:每日更新的AI工具目录。

    AITopTools是一个专注于AI工具的在线目录，它为用户提供了一个平台，可以浏览、搜索和了解各种AI工具。这个目录每日更新，确保用户能够获取最新的AI工具信息。AITopTools适合那些希望提高工作效率、探索新工具或寻找特定AI解决方案的用户。

    AI工具 AI导航 生产力

  • Neolocus AI:AI助力室内设计，快速生成逼真渲染图

    Neolocus AI Rendering是一个利用人工智能技术为室内设计师提供高效且逼真的室内和房间设计渲染服务的平台。它通过用户上传SketchUp或Revit草图，利用AI技术快速生成高质量的渲染图，显著节省了设计师的时间。此外，它还提供了一系列AI工具，如Magic Removal AI、4K Upscale AI、Style Swap AI等，以进一步增强和优化渲染效果。Neolocus AI的目标是简化设计流程，提高设计效率，同时保持高水准的视觉效果。

    AI渲染 室内设计 自动化设计

  • Lets Trip:您的AI旅行伴侣

    Lets Trip是一个AI驱动的旅行伴侣应用程序，旨在帮助用户发现目的地、规划行程、享受旅行。它通过个性化推荐、行程规划、打包助手、费用分摊等功能，为用户提供一站式旅行解决方案，让旅行更加轻松、自信。

    旅行 规划 打包

  • CustomFit.ai:AI驱动的无代码A/B测试和网站个性化平台

    CustomFit.ai是一个为市场营销人员设计的无代码平台，用于A/B测试、个性化和弹窗。它能够轻松地在任何页面上运行A/B测试，识别出最能推动销售的因素。此外，它还允许通过拖放的方式添加新的内容块，如用户生成的视频、最近查看或购买的商品等，利用人工智能机器学习优化转化率（CRO），提高收入，增强销售策略。

    A/B测试 个性化 机器学习

  • Outspeed:实时语音和视频AI平台

    Outspeed是一个为构建快速、实时语音和视频AI应用提供网络和推理基础设施的平台。它由Google和MIT的工程师开发，旨在为实时AI应用提供直观且强大的工具，无论是构建下一个大型应用还是扩展现有解决方案，Outspeed都能帮助用户更快、更有信心地进行创新。

    AI 实时 语音

  • Multispecies Whale Detection:多物种鲸鱼声音检测工具

    multispecies-whale-detection 是谷歌开发的一个开源项目，旨在通过神经网络检测和分类不同物种和地理区域的鲸鱼声音。这个工具可以帮助研究人员和环保组织更好地理解和保护海洋生物多样性。

    鲸鱼声音检测 神经网络 开源项目

  • 妙语速写AI:AI赋能，创造营销奇迹

    妙语速写AI是一个基于行业顶尖大模型驱动的营销文案生成平台，致力于简化营销人员的工作流程，让营销创作变得简单、高效。它专注于产品营销文案生成，提供多种风格的文案创作，如长图文博客、小红书风格短文、热文模版仿写等，以增强用户粘性和吸引用户眼球。产品通过用户友好的界面，让用户轻松上手，实现文案的精准且吸引人的创作。

    AI 文案生成 营销

  • MINDSHOW麦当秀:一键智能生成PPT，提升演示效率

    MINDSHOW - 麦当秀是一个依托大语言模型底层技术，结合定制算法和模型，快速智能生成演示文档的平台。它通过引入智能设计能力，将抽象概念转化为具体的视觉表现形式，同时支持多格式导入和智能文档翻译，以适应不同业务需求。该产品的主要优点包括快速生成演示文档、智能设计、多格式导入和智能翻译，旨在提高工作效率和演示质量。

    演示文档 智能生成 多格式导入

  • 海螺社:一站式短视频创作营销解决方案

    海螺社提供短视频创作、风险检测、营销获客等一系列服务，帮助企业低成本、高效率地持续输出短视频作品，并通过智能工具提升短视频营销效率，实现客资倍增。

    短视频 智能创作 风险检测

  • 大象起舞:智能舞蹈练习工具，助力少儿舞蹈学习

    大象起舞是一个专为少儿设计的舞蹈智能练习工具，结合了最新的人工智能技术，通过视频分析和动作捕捉技术，帮助孩子们更准确地学习和练习舞蹈动作。产品通过实时反馈和个性化指导，提高孩子们的舞蹈技能，同时增加学习的乐趣。

    AI 舞蹈 教育

  • HumanizeAI.tools:AI文本人化工具，提高内容原创度。

    Humanize AI是一个在线工具，旨在通过先进的技术将AI生成的文本转换成看似人类撰写的文本，以规避AI检测工具的识别。它适用于需要大量内容创作并希望避免被AI检测工具识别的个人和企业。该工具的主要优点是速度快、效率高，能够生成高质量、无语法错误、保持原文信息的文本，并且支持多种内容类型，如文章、博客帖子、社交媒体帖子等。Humanize AI还强调其安全性，承诺所有传输数据都将被加密，并严格遵守个人信息保护政策。

    AI检测规避 内容创作 文本人化

  • Cursor 101:AI优先的代码编辑器，帮助你更快、更好地编写代码。

    Cursor是一个AI驱动的代码编辑器，它通过集成先进的人工智能技术，帮助开发者提高编码效率，降低编程入门门槛，同时提升代码质量和加速创新。Cursor的主要优点包括：代码自动补全、代码解释、多文件编辑等。它适合各种水平的开发者，从初学者到经验丰富的程序员，都能从中受益。Cursor提供了一个免费试用的选项，用户可以通过官网了解更多信息。Cursor 101 提供免费的 Cursor 入门教程和实用技巧，助您快速掌握这款强大的开发工具。

    AI编程 代码编辑器 代码补全

  • FLUX-1.net:AI图像生成，创意无限。

    FLUX AI图像生成器是一个创新的图像生成模型，它能够根据文本提示生成高质量的图像。FLUX.1的重要性在于它能够使高质量内容创作工具民主化，为专业人士和业余爱好者提供了一个简化的解决方案，允许用户在不需要广泛的技术知识或资源的情况下生成专业级的视觉效果。

    AI图像生成 文本到图像 高质量图像

  • Udacity人工智能学院:提供AI和机器学习课程

    Udacity人工智能学院提供包括深度学习、计算机视觉、自然语言处理和AI产品管理在内的AI培训和机器学习课程。这些课程旨在帮助学生掌握人工智能领域的最新技术，为未来的职业生涯打下坚实的基础。

    人工智能 机器学习 深度学习

  • omni-moderation-latest:新一代多模态内容审核模型

    omni-moderation-latest 是基于 GPT-4o 构建的新一代多模态内容审核模型，它在文本和图像内容的有害信息检测方面更加精确，帮助开发者构建更强大的审核系统。该模型支持文本和图像输入，特别在非英语语言中表现更准确。它能够评估内容是否符合诸如仇恨、暴力、自残等类别，并且提供更细致的审核决策控制。此外，它还提供概率分数来反映内容与检测类别的匹配可能性。该模型对所有开发者免费开放，旨在帮助开发者从最新的研究和安全系统投资中受益。

    内容审核 多模态 AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM