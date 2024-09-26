来杭州用支付宝碰一下“杭小忆”全城AI伴游，国庆还有5万份免单

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:9月26日，杭州城市文旅智能体“杭小忆”正式上线支付宝，通过“碰一下+AI”打造智能旅游新体验。外地游客来杭州，在全城A级景区、酒店、旅游咨询点、主要商圈等4万余个服务点位，使用手机碰一下蓝色的“杭小忆智能贴”，或在支付宝App首页下拉，都可唤出支小宝上的“杭小忆”智能体，让AI帮助出行指路、预订酒店、导览景区、领取优惠。据悉，这是“支付宝碰一下+AI”的首次城市级应用，该智能化方案也同时在第三届全球数字贸易博览会亮相。

（在西湖边的文旅咨询亭，用手机碰一下“杭小忆智能贴”唤起智能体）

以往异地出游时，人生地不熟，多个App来回切换，出行、餐饮、景区路线安排耗时费力。如今，杭州文旅推出智能体“杭小忆”，同时结合支付宝碰一下技术，实现随手“碰一下”，就能让AI智能体成为杭州生活旅行的“本地搭子”。

当游客抵达杭州机场、火车站时，“杭小忆”可推送进出站攻略，提供网约车、公共交通路线等指引服务，目前这项服务功能已覆盖了杭州萧山国际机场、以及东站、西站、南站、城站四大火车站。游客入住酒店时，前台见到“杭小忆智能贴”，也可以通过支付宝碰一下，获取附近景点美食优惠、轻松游行李服务以及酒店15分钟City Walk路线等服务，还可碰一下办理酒店便利入住登记。

景区游玩时，游客能通过“杭小忆”查询景区实时客流。据了解，“杭小忆”能实时测算灵隐飞来峰、城隍庙、郭庄等全市51个重点景区（景点）客流情况，也会向游客推荐当天相对客流较小的“最佳浏览时段”。特别是在节假日期间，可为游客提供错峰出行的选择，减少排队等待的时间。

景区AI伴游，也是支小宝上的“杭小忆”智能体的一大特色，在西湖、西溪湿地等重点景区，可以实时根据游客的地理位置，进行语音导览、景点讲解，并指引游客进入下一个景点，游玩景区更轻松。此外，杭州所有的A级景区也布置了“杭小忆智能贴”，当游客需要景区介绍、路线指引时，就可通过支付宝碰一下直接唤起“杭小忆”提供服务。

除了游玩更便利，游客国庆在杭消费也有实惠。国庆期间，杭州文旅还联合支付宝为各地游客提供消费福利;“杭小忆”智能体内的“杭州文商旅消费礼遇卡”集合了众多文旅商圈的商家优惠、折扣权益。此外，国庆期间来杭游客也可以在消费时使用支付宝碰一下，全城5万份免单限时奉送。

（阿根廷驻华公使克里斯蒂安·索科洛夫斯基正在体验支付宝碰一下唤起“杭小忆”）

（左起:坦桑尼亚驻华大使、阿根廷驻华公使、塞舌尔驻华大使点赞支付宝AI点咖啡）

离开杭州时，游客还会获得专属于杭州的浪漫:一份杭州文旅发出的感谢信和杭州之行的趣味游记。坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔、阿根廷驻华公使克里斯蒂安·索科洛夫斯基、塞舌尔驻华大使安妮·拉福蒂纳在杭州使用“支付宝碰一下+AI”后称赞:“支付宝AI真的很方便”、“碰一下技术让所有人可以更快享受AI服务”。阿根廷驻华公使还表示希望能尽快使用上西班牙版本的支小宝。

杭州这一系列数字文旅服务升级背后，是以支付宝为代表的本土科技企业的AI创新技术应用。据了解，“杭小忆”是支付宝智能体生态的首个城市级AI应用。今年以来，支付宝推出了AI生活管家App“支小宝”及智能体开发平台“百宝箱”，并通过AI出游解决方案，致力于帮助全国文旅景区打造智能旅游新体验。此前，支付宝联合黄山景区推出“黄小松”智能体，打造了全国首个AI伴游景区，此次杭州也将“杭小忆”应用于城市级的文旅服务，是在原有20秒入园、30秒入住等原有数字化场景基础上，AI助力文旅行业的创新技术应用。同时，通过“支付宝碰一下+AI”的解决方案，杭州全城用手机碰一下即刻唤醒智能体，实现了“一碰三联”的用户新体验:支付更快、优惠更多、文旅服务更智能。

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