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微信：将治理公众号精选、置顶留言、留言回复违法违规行为

2024-09-20 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:今日，微信公众平台发布《关于留言及留言回复的治理规范》称，近期，平台发现部分用户发布以及公众号运营者手动精选、置顶的留言、留言回复存在包括但不限于违法违规、色情低俗、侮辱谩骂、网赚赌博等内容。

此类行为已违反《微信公众平台运营规范》，对用户造成骚扰、破坏用户体验、扰乱平台的健康生态。

一经发现，平台将会视违规程度对留言进行屏蔽或删除。滥用精选功能进行展示违规内容的公众账号，微信公众平台将对其限制精选留言能力。频繁发布违规留言的微信用户，将会限制留言能力。

微信表示，建议各位运营者把控精选的留言、留言回复质量，精选更加绿色、健康的优质留言内容。

违规示例

1欺诈、网赚、可疑服务及不诚信类

引导他人以拟人程序、利诱其他用户参与、委托刷单平台等任何方式，实施非真实的点击、阅读、点赞、评价、刷单等操作，虚构、伪造、隐瞒包括但不限于阅读量、关注用户量、转发量、下载量、投诉量等各种数据信息、破坏产品原本流程和生态的行为。

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2色情低俗类

散布淫秽、色情或有色情意味的内容，包括但不限于招嫖、寻找一夜情、性撩拨、性挑逗等。

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3侮辱谩骂类

使用粗俗用语（包括谐音、省略、字母缩写等）进行恶意谩骂、侮辱嘲讽等攻击行为，或公然侮辱或者诽谤他人，揭露他人隐私，侵害他人合法权益的。

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4网赚赌博类

频繁发布以骗取钱财为目的的欺诈信息（例如网赚、中奖、赌博类信息）或发布组织聚众赌博、出售赌博器具、传授赌博(千术)技巧、方式、方法等内容、进行博彩活动、组织外围彩票或彩票预测服务等。

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5垃圾营销类

频繁发布推广、宣传和销售的内容（包括但不限于广告宣传、商家活动、单位招聘、投票征稿、征求商业合作等内容）。

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6风险链接

频繁发布带有风险链接的留言、留言回复，内容中包含需要跳转查看且跳转落地页存在欺诈、垃圾营销风险（包括但不限于第三方商城、第三方平台或其他外部网页）。

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7其他违规内容

频繁发布或展示违反《微信公众平台运营规范》“4公众号发送内容规范”任意其他违规内容的留言、留言回复。

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