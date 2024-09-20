苹果iPhone16正式发售 订单状态变更为“已发货”

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:今日上午8点，苹果公司最新智能手机iPhone16系列正式在各大线上平台和线下门店开售。

据苹果中国官网的信息，目前购买iPhone16的用户可在9月24日收到新机，而iPhone16Plus的预计收货日期为10月10日。对于iPhone16Pro和iPhone16Pro Max两款高端机型，官网显示的预计收货日期均为10月12日。

9月10日凌晨1点，苹果公司正式推出了iPhone16系列，包括高端的iPhone16Pro和更大屏幕的iPhone16Pro Max。

iPhone16Pro系列在设计上继承了前代产品的风格，并进行了创新。机身采用5级钛合金材质，提供了四种不同配色，同时在内部结构上使用了铝合金框架和增强的散热材料，散热性能提升了20%。性能上，搭载了A18Pro芯片，采用第二代3nm工艺，CPU和GPU性能分别提升了15%和20%，并支持硬件光追技术。

屏幕方面，iPhone16Pro系列的屏幕尺寸有所增加，iPhone16Pro为6.3英寸，iPhone16Pro Max为6.9英寸，两款机型均配备了灵动岛功能、ProMotion自适应刷新率技术、原彩显示和2000尼特峰值亮度。影像系统方面，采用了4800万像素的融合主摄和超广角镜头，长焦镜头升级至5倍，支持4K120帧拍摄和杜比视频拍摄。

iPhone16Pro系列还引入了电容按键，提供了便捷的操作体验。价格从7999元至12999元不等，将于9月13日20:00开始预售，9月20日正式发售。

iPhone16系列则延续了简约风格，并引入了新配色。机身采用了航空级铝材和新型Ceramic Shield材料，硬度提升了50%。屏幕尺寸保持不变，分别为6.1英寸和6.7英寸。iPhone16系列的双摄系统支持空间视频录制，主摄像头可达4800万像素，并配备了2倍长焦镜头。搭载的A18芯片，性能提升了30%，功耗降低了30%，GPU性能提升了40%，并支持苹果AI技术。

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