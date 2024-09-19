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Dice：2024 年科技专业人士失业人数将比2023年增加 60%

2024-09-19 11:08 · 稿源：站长之家

2024年，对于科技行业来说，绝对是个不平凡的年份。最近，Dice 发布的一项报告显示，今年的裁员潮可谓席卷了整个行业，失业人数比去年增加了60%。在接受调查的520名美国科技专业人士中，竟然只有38% 的人还是全职员工，看来大家的工作稳定性大幅下降了。

裁员失业哭泣

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

尽管失业率上升，但有趣的是，调查中有80% 的受访者对未来五年的科技行业持乐观态度。他们认为，科技发展是不可逆转的，自己的能力也能够帮助他们找到新的机会。然而，年轻的科技工作者对未来的信心却相对薄弱，只有20% 的18到34岁之间的年轻人表示对经济形势乐观。

在这个动荡的环境中，很多科技专业人士开始主动寻求新的工作机会。报告显示，相比去年，现在有更多全职员工在积极寻找新职位，尽管他们对找到合适工作的信心减弱了。根据调查，94% 的求职者目标是全职岗位，追求更高的薪资、更大的责任感和更好的福利。

值得注意的是，当前有很多人选择跳槽的原因不仅仅是薪水，还有对工作环境的不满。报告指出，28% 的人认为 “有毒的工作环境” 是导致他们考虑离开的主要原因。这个问题在那些计划换工作的人中，表现得尤为明显，倦怠感也比一般员工高出3.3倍。

在技能方面，AI 和机器学习依旧是焦点。76% 的 HR 表示公司提供 AI 或机器学习的培训机会。虽然大家对生成式 AI 的关注度很高，但实际上，只有30% 的科技专业人士每周使用这项技术。而云技术的关注度则显著下降，这或许是因为相关技能已经逐渐成熟，大家在这方面的投资意愿减弱。

尽管当前形势严峻，Dice 的 CEO Art Zeile 却对未来持乐观态度。他提到，虽然科技行业面临挑战，但像网络安全这样的细分领域仍然需要大量专业人才，全球有480万的网络安全岗位空缺等待填补。科技专业人士需要保持积极心态，继续提升自己的能力，以应对未来的变化。

** 划重点:**

💼 ** 失业人数激增:**2024年科技行业失业人数比2023年增加60%。

📈 ** 年轻人信心不足:** 只有20% 的年轻科技工作者对经济前景持乐观态度。

🤖 ** 技能转型趋势:** AI 和机器学习成为培训重点，但云技术关注度显著下降。

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