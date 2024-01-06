阿里巴巴发布2024年中国及海外电商市场三大预测

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:阿里巴巴集团官方资讯平台“阿里足迹”在访问了欧睿国际Euromonitor、麦肯锡McKinsey&Company及贝恩公司Bain&Company三家国际咨询服务公司的代表后，梳理其对2024年中国及海外电商市场的三大预测。

一是生成式AI广泛扮演电商助手角色;

去年全球迎来生成式AI技术突破，大型电商平台开始引入生成式AI功能，以提高商家營運效率，辅助消费者购物决策。阿里巴巴集团率先推出大语言模型“通义千问”，为各行业带来了提升业务效益的机遇。生成式AI被认为是未来消费行为的关键趋势之一，其在电商领域的应用将显著优于其他行业。

生成式AI通过算法组合提升电商店铺的运营效率，减少搜寻商品的成本，同时协助消费者在购物决策上更加省心。以阿里巴巴的淘宝天猫为例，其AI智能助手“淘宝问问”功能强大，能够根据用户提出的需求和疑问，生成最具价格吸引力的购买建议。此外，淘宝天猫的自研AI技术协助商家简化和自动化线上店铺运营环节，从新店设计到产品描述生成，再到客户服务和财务管理，都能提高商家的经营效率。

二是多元化而超值的消费主张;

中外电商市场的消费者趋向于多元化、性价比更高的消费主张。过去一年，中国消费者在选择电商平台和商品时，更注重商品的丰富性和性价比，而不仅仅是追求低价。麦肯锡公司的观察显示，在2023年，中高端品牌在中国市场取得成功，其中许多来自美妆和服装领域。

消费者不仅愿意花更多时间寻找优质和高性价比的商品，同时预计AI在电商上的应用将进一步辅助满足这一需求。品牌将更加关注如何调整生产线，提供更高质量的商品，并迅速响应市场需求变化。

三是追求实惠以外的满足感。

在后疫情时代，数字化的生活方式深入人心，直播和短视频成为了消费习惯的一部分。这两种形式的创新成功激发了新的消费方式，以内容为主导，引发用户对商品的使用需求，或称为“种草”。

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