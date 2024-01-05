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有人用SD生成照片骗过银行实名认证！推文浏览量已破400万

2024-01-05 17:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:昨天一则关于利用SD生成可以欺骗银行等实名认证系统的手持身份照片的消息在社交媒体上引起了热议，原推文获得了400万次曝光。

博主称，他将两个Lora模型结合在一起，并进行了实验，直到达到一致性和审美效果。其他人提到Faceswap更快，但作者还没有尝试过。

image.png

他生成了一组没有Lora的图像，并从中挑选了一张喜欢的照片，保持了种族、发型和长度的一致性。然后，作者使用Lora和Controlnet来对面部进行细化。

在添加文字的流程中，作者提到SD会生成一张空白纸，可以在纸上手写想要的文字，纸张的纹理越丰富越好。然后，在Photoshop中以强光模式叠加这些文字，并进行清理。

至于在皮肤上添加文字的流程，作者使用Photoshop的画笔工具来书写文字，并将文字扭曲以适应身体的轮廓。作者还建议使用img2img inpaint进行处理，在皮肤上进行画笔提示，并设置重绘幅度，使用Controlnet Canny算法。为了获得更好的效果，可能需要先将图像裁剪到512x512像素，然后放大文本区域，再进行img2img处理。

最后，作者在Photoshop中将图像叠加，完成整个过程。

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