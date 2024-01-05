Github爆火AI语音克隆项目OpenVoice，精准进行声音复刻

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:最近，Github上的一个名为OpenVoice的AI语音克隆项目爆火，该项目由myshell-ai开源，仅开源了不到三周，就有了6.1k的star。

OpenVoice仅需参考说话者的短音频片段，即可复制其声音并生成多种语言的语音。这一技术不仅实现了对音色的准确克隆，还在语音生成过程中提供了对情感、口音、节奏、停顿和语调等语音风格的精细控制。

OpenVoice特色功能包括:

准确的音色克隆:OpenVoice突破性地能够准确克隆参考说话者的音色，并在多种语言和口音中生成自然流畅的语音。这项功能为语音合成领域注入了新的活力，使用户能够在生成语音时更好地控制音色的细微差异，实现更加个性化的语音合成体验。

灵活的语音风格控制:除了音色克隆，OpenVoice还提供了灵活的语音风格控制，涵盖情感、口音、节奏、停顿和语调等多个方面。用户可以根据需求调整这些参数，定制出符合特定场景或情感需求的语音。这使得OpenVoice不仅是一项技术突破，更是为用户提供了更多创造性和实用性的可能性。

无差异的跨语言语音克隆:OpenVoice引入了零射击跨语言语音克隆的概念，无需事先在庞大的训练数据集中包含生成语音的语言或参考语音的语言。这项特性使OpenVoice在多语言环境中表现出色，为全球用户提供了更加灵活和开放的语音合成解决方案。

OpenVoice的推出不仅将语音合成技术推向新的高度，更为用户提供了更广泛、更个性化的语音生成选择。该技术的开放源代码也为开发者提供了丰富的可能性，将在未来推动语音合成领域的创新发展。如欲深入了解OpenVoice的具体应用和效果，可参考项目的GitHub页面及相关示例。

OpenVoice在GitHub页面:https://top.aibase.com/tool/openvoice

OpenVoice huggingface页面:https://huggingface.co/myshell-ai/OpenVoice

声音示例页面：https://research.myshell.ai/open-voice

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