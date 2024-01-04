奔驰很快将推出人工智能驱动的虚拟助手

划重点: - 奔驰将在2024年国际消费电子展上发布新的 MBUX 虚拟助手，该虚拟助手将配备人工智能技术，为驾驶者提供个性化的控制和互动体验。 - 新的 MBUX 虚拟助手将通过自然语言交互界面，让驾驶者能够以人类般的方式与汽车进行交流。 - 这项新技术将逐步应用于奔驰的乘用车系列，并将成为奔驰数字豪华体验的未来定义。

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:奔驰将在2024年国际消费电子展（CES）上发布全新的 MBUX 虚拟助手，该虚拟助手将配备人工智能技术，为驾驶者提供个性化的控制和互动体验。这一功能被视为奔驰多媒体系统的下一代版本，旨在为用户提供前所未有的个性化服务，并通过自然、人类般的交互将驾驶员与汽车之间的关系提升到一个新的维度。这一新的个人助手技术将于1月9日的国际消费电子展上首次亮相。

这款基于人工智能的功能提供了一种自然语言界面，驾驶员可以使用它来控制汽车内部的各种条件。奔驰公司将其称为 “向前迈出的重要一步”，是其实现连接、个性化驾驶体验愿景的关键。一位发言人称其为 “你的延伸，与你的需求无缝相连。这是超个性化和直观客户体验的未来之路。”

通过使用 Unity 高分辨率游戏引擎图形，奔驰声称新设计为 “Hey Mercedes” 语音助手带来了 “全新的视觉维度”。奔驰汽车公司 CEO Ola Källenius 表示:“奔驰正在利用人工智能重新定义数字乘客体验，实现与智能 MBUX 虚拟助手的类人互动。” 它具备共情的特质，与您的驾驶风格和情绪相辅相成。他说:“搭配我们的内部 MB.OS 操作系统，这一方法将定义数字豪华的未来。” 据该公司称，这项新技术将在未来几年逐步应用于其乘用车系列。

奔驰在 CES 展台上的其他亮点还包括车内娱乐的最新发展，与首次合作伙伴的独家合作，以及其即将发布的全电动 G-Class 的伪装原型车在北美的首次亮相。

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