继淘宝京东之后 抖音支持仅退款

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:继淘宝和京东之后，抖音电商也宣布推出发货后极速退款服务。这一服务旨在提高消费者在抖音平台上的购物体验，减少退货过程中商家退款时长。

这一服务适用于抖音平台内所有的小店商家，商家无法自主开通或关闭该服务。

拼多多曾率先推出“仅退款”服务，并因此获得了无数好评。而现在，抖音电商、淘宝和京东等电商平台纷纷跟进，支持这一服务。这不仅体现了电商平台对消费者的重视，也反映了电商行业对售后服务的不断优化和升级。

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