继淘宝京东之后 抖音支持仅退款

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:继淘宝和京东之后，抖音电商也宣布推出发货后极速退款服务。这一服务旨在提高消费者在抖音平台上的购物体验，减少退货过程中商家退款时长。
这一服务适用于抖音平台内所有的小店商家，商家无法自主开通或关闭该服务。
拼多多曾率先推出“仅退款”服务，并因此获得了无数好评。而现在，抖音电商、淘宝和京东等电商平台纷纷跟进，支持这一服务。这不仅体现了电商平台对消费者的重视，也反映了电商行业对售后服务的不断优化和升级。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:继淘宝和京东之后，抖音电商也宣布推出发货后极速退款服务。这一服务旨在提高消费者在抖音平台上的购物体验，减少退货过程中商家退款时长。
这一服务适用于抖音平台内所有的小店商家，商家无法自主开通或关闭该服务。
拼多多曾率先推出“仅退款”服务，并因此获得了无数好评。而现在，抖音电商、淘宝和京东等电商平台纷纷跟进，支持这一服务。这不仅体现了电商平台对消费者的重视，也反映了电商行业对售后服务的不断优化和升级。
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拼多多经过近两年的发展，不仅摆脱了之前不靠谱的印象，甚至通过仅退款”这个大杀招收获了无数好评。很多时候收到的商品损坏，直接点击退款就能实现仅退款无需退货退款速度非常快，在消费者中口碑越来越好。或许会导致商家统一上涨价格提高利润，以此来应对仅退款”带来的损失。
淘宝发布公告，表示将根据自身大数据能力，对符合特定情形的售后申请进行快速退款或退货退款。这一举措引发了广泛关注。也需要关注这一政策对商家的影响，寻找平衡点，以实现消费者和商家的共赢。
淘宝发布了关于变更《淘宝平台争议处理规则》的公示通知，该规则已于昨日正式生效。这一变更意味着继拼多多和抖音之后，淘宝也推出了“仅退款”的售后机制。对于“7天无理由退货”商品或买家拒收的商品，支持买家在拒签后申请退款。
京东近日发布公告，自2023年12月29日起，用户在京东平台上申请退换货时将新增一项“仅退款”服务。根据京东客服的回应，用户在申请“仅退款”时，需要先与相关商家协商达成一致。过期未申诉的案件将被视为自动认可平台处理结果。
京东开放平台近日宣布对售后服务管理规则进行调整，其中最引人注目的是新增的退款不退货执行标准。该规则将于12月29日正式生效。各电商平台在售后服务方面的不断升级，旨在提升用户体验，加强对商家责任的监督，并加速纠纷处理流程。
拼多多凭借一个仅退款”，就俘获了无数用户的芳心，让天猫、淘宝和京东难以招架。淘宝、京东终于跟上，也开始支持仅退款了。京东自营早在2014年就推出了仅退款”服务，并一直沿用至今，但因为京东自营在服务方面一直有相当高的保障，所以这项服务并没有得到广泛关注和使用。
今日，词条#淘宝将支持仅退款#登上微博热搜榜第一，引起网友热议。事情起因是淘宝日前发布了关于变更《淘宝平台争议处理规则》的公示通知，其中新增淘宝基于平台自身大数据能力，识别多维度结合，对于买家发起符合相关情形的售后，做出快速退款或退货退款的规定。对于淘宝仅退款”，有网友表示，消费者权益得到了保障”对消费者来说确实好事，所以我赞同”对消
继“百亿补贴”之后，淘宝又向拼多多迈进了一步。淘宝发布公示，拟变更淘宝平台争议处理规则的相关规则，今日起正式生效。下一场对决，谁能问鼎电商龙头，欢迎参与讨论。
据国内媒体报道称，仅退款”已经成为头部电商标配了，但这是退款不退货的羊毛”能薅吗。淘宝、京东相继公示了最新的平台争议处理规则和售后服务管理规则。作为消费者千万莫因薅羊毛”、贪小便宜触碰法律红线，搬起石头砸自己的脚。
今年这个年，阿里不好过。12月29日，北京市高级人民法院对京东诉浙江天猫网络有限公司、浙江天猫技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司“二选一”案做出一审判决，认定其滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立，对京东造成严重损害，并判决向京东赔偿10亿元。阿里大调后，能否延续20年的传奇，有待2024的市场验证。
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