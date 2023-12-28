搜狐与华为合作 搜狐新闻、搜狐视频启动鸿蒙原生应用开发

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:华为官方宣布，搜狐集团已与华为达成全面合作。根据合作内容，搜狐新闻将完成鸿蒙原生应用核心功能版本，而搜狐视频也已启动鸿蒙原生应用开发。
华为官方表示，此次合作不仅是技术上的交流与合作，更是对未来应用与服务体验的探索与创新。基于HarmonyOS原生智能、一次开发多端部署等创新优势，双方将共同打造更具活力的资讯媒体、生活、娱乐和沟通互动平台，为用户提供多样化服务。
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站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:华为官方宣布，搜狐集团已与华为达成全面合作。根据合作内容，搜狐新闻将完成鸿蒙原生应用核心功能版本，而搜狐视频也已启动鸿蒙原生应用开发。
华为官方表示，此次合作不仅是技术上的交流与合作，更是对未来应用与服务体验的探索与创新。基于HarmonyOS原生智能、一次开发多端部署等创新优势，双方将共同打造更具活力的资讯媒体、生活、娱乐和沟通互动平台，为用户提供多样化服务。
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支付宝与华为终端宣布合作，启动鸿蒙原生应用开发，进一步完善鸿蒙生态布局。双方合作将满足用户在不同终端和场景下的智慧生活服务需求。双方将在数字化服务等领域拓展合作，共建新生态，服务国内用户和市场。
鸿蒙官方宣布，网易游戏与华为达成鸿蒙合作，网易游戏将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，为玩家带来更多元的交互玩法和更创新的游戏体验。
高德地图与华为达成鸿蒙合作，高德将基于HarmonyOSNEXT正式启动鸿蒙原生应用开发，也成为导航界首个启动鸿蒙原生应用开发的伙伴。依托HarmonyOS，未来不管是导航、打车还是生活服务，高德地图都能为用户提供更优质的服务。华为将携手高德探索“一切皆服务，万物可分享”的全场景新体验。
12月18日，米哈游宣布将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部游戏厂商。作为一家创立于2011年的科技型文创企业，上海米哈游网络科技股份有限公司推出了众多高品质人气产品，其中包括《崩坏学园2》《崩坏3》《未定事件簿》《原神》《崩坏：星穹铁道》一众精品游戏，受到了全球玩家的喜爱。“鸿蒙千帆起”，游戏等18个领域的头�
HarmonyOS官方今天正式宣布，米哈游宣布启动鸿蒙原生应用开发。当技术宅拯救世界”的米哈游、《原神》遇上HarmonyOSNEXT，将为跨平台的游戏玩法和玩家体验带来更多可能。HarmonyOSNEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。
今晚华为HarmonyOS官微发文宣布，麦当劳中国正式启动鸿蒙原生应用开发。麦当劳是全球知名大型跨国连锁餐饮企业之一，麦当劳中国每年服务顾客超过十亿人次。系统底座全线自研，去掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式安装包。
近段时间，新浪、美团、小红书、高德等大批国内主流App都与华为达成合作，陆续开发鸿蒙原生应用。据博主Adak封狼居胥”消息，麦当劳中国目前也与华为达成合作，将启动鸿蒙原生应用的开发，这也是饮食行业的首家，遥遥领先对手肯德基。HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。
中国银联与华为共同举办了鸿蒙深化合作签约仪式。中国银联此前已基于HarmonyOSNEXT启动了云闪付APP的鸿蒙原生应用开发。这也是对鸿蒙系统的一次重要推广，将进一步推动鸿蒙生态的繁荣与发展。
作为鸿蒙生态游戏先锋合作伙伴之一，游卡网络宣布已完成《三国杀》系列游戏鸿蒙原生应用开发，成为鸿蒙生态首款TOP级桌游卡牌类标杆游戏。作为一个国民级IP，游卡《三国杀》系列游戏与华为游戏中心的深度合作已逾10年，在今年HDC上更荣获了“鸿蒙生态先锋游戏”等重要奖项。越来越多开发者和伙伴都在积极拥抱和布局鸿蒙生态，伴随更多游戏完成鸿蒙原生应用开发，“鸿蒙千帆起”的繁荣景象已然形成。
今日，华为官方宣布，爱奇艺完成鸿蒙原生应用Beta版本开发。作为中国头部在线视频平台，未来爱奇艺将会以丰富的正版高清视频资源促进鸿蒙内容生态的进一步繁荣，提升用户的在线视频娱乐体验。华为还和全国300多所高校展开了合作，鸿蒙产学合作项目超过140个，已经颁发鸿蒙学堂证书超过7万，各类开发者活动累计参加人次超过350万。
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