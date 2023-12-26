汤森路透推“AI技能工厂” 帮助非工程师构建AI工具

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:汤森路透最近发布了一款生成式人工智能（AI）平台，其中包含一个名为“AI技能工厂(AI skills factory)”的功能，允许非工程师或软件开发人员的专业领域专家安全地进行实验，构建新的AI工具以满足业务需求。

汤森路透工程主管肖恩·马尔霍特拉在接受福克斯商业台采访时表示:“当我们在法律专业人士、税务专业人士、企业或路透新闻的客户群中寻找机会时，我们看到应用生成式AI的巨大机会。” 他解释说:“生成式AI擅长解决的问题与我们的客户今天正在努力解决的问题相同，因此有很多机会。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

然而，他指出:“我们也知道，我们必须迅速行动，世界上真正理解生成式AI以及如何利用它的人才有限。因此，我们需要在有限的资源下更快地行动，那么平台就是解决问题的地方。”

为了扩大使用该平台找到基于人工智能的创新解决方案的员工群体，汤森路透的生成式AI平台旨在让非软件工程师或开发人员能够轻松创建这些AI构建模块。

马尔霍特拉解释说:“在过去的几个月里，我们已经添加了新的构建模块，这些模块帮助您构建生成式AI技能，基本上抽象出生成式AI的一些复杂性和细微差别，以便任何开发人员，有时甚至是非编程的专业人士，都可以开始组装和尝试生成式AI。”

他补充说:“这样做有两个好处:它让我们能够更快地构建应用程序。它还允许更多的员工群体参与创建这些解决方案，因为有时候拥有最佳想法的是深度领域专家，他们将构建最佳解决方案。因此，该平台使他们能够构建我们称之为AI技能，以确定它是否为客户增加了价值，从而增加了参与创新的人数，提高了将创新转化为真正客户价值的速度。”

对于平台用户来说，想要构建AI技能的人可以选择使用汤森路透的专有内容集之一，再加上一个语言模型，然后进行实验，看它是否作为解决问题的方案有效。

马尔霍特拉补充说，汤森路透平台的AI技能构建平台是沙盒化的，以防止错误，比如将专有内容放在外部可访问的环境中，同时它还具有用于数据治理和检测AI模型中偏见的内置工具。

他说:“我们让他们在一个直观的、低代码、无代码的环境中完成所有这些。然后，他们可以看到结果，并因为他们是领域专家，他们可以说‘嗯，这看起来确实对客户很有帮助，这将解决律师、税务专业人士、合规官的问题。’”

一旦用户达到这个阶段，他们可以与工程团队合作，将这些构建模块转化为公司可以交付给客户的解决方案。马尔霍特拉解释说:“很多人都在尝试提供生成式AI解决方案，我们现在已经推向市场的一些解决方案，我们所学到的是这些解决方案背后的秘密酱真的是拥有可以快速建设的优秀技术。” 他补充说:“这就是汤森路透生成式AI平台的价值所在。但您还需要领域专业知识和内容——这些才是当前市场上正在推出的解决方案的真正差异化因素。”

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