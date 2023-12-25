为什么比尔盖茨说人工智能将推动医疗创新？

划重点: 🔍 比尔・盖茨认为人工智能将在全球卫生领域发挥重要作用，帮助改善医疗服务，尤其在抗击抗生素耐药性、高危妊娠、HIV 风险评估和快速获取医疗记录等方面。 🔍 比尔・盖茨对 AI 的发展前景持乐观态度，认为 AI 将在教育领域发挥重要作用，提供个性化教育工具，同时也关注气候变化和核能问题。 🔍 比尔・盖茨从 AI 怀疑者转变为 AI 的支持者，积极参与 AI 技术的发展和应用。

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:比尔・盖茨的第一个孙子于2023年出生，所以这一年对他来说将永远是特殊的，他说。这也是人工智能普及的一年，得益于 ChatGPT 的推出。

这让盖茨开始思考由于人工智能的出现，他的孙女将生活在一个如何积极变化的世界中。作为微软的联合创始人和几十年来的 PC 时代的引导人物，盖茨对技术革命了解颇多。他认为2024年将是人工智能的重要年份，该技术在全球卫生领域尤为重要，而盖茨及其同名基金会在这个领域已经工作了几十年。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

"我们现在更清楚地知道人工智能能够自行完成哪些工作，以及它将作为副驾驶员为哪些工作提供服务，" 盖茨在本周在他的 GatesNote 博客上写道。"AI 如何提高教育、心理健康等方面的可获得性，比以往任何时候都更加清晰。这让我有动力确保这项技术有助于减少世界各地的可怕不平等现象，而不是助长它们。"

这对人工智能来说是非常重要的一年，尤其是生成式人工智能。生成式人工智能比其他人工智能方法更进一步，它可以根据其对数据中识别模式的理解，生成新的材料，例如文本、图像、语音或视频。

生成式人工智能在2022年底发布的 OpenAI 的 ChatGPT 的推出后变得更为知名，虽然智能家居控制和以 Alexa 为代表的人工智能虚拟助手已经进入了家庭和流行文化。ChatGPT 是过去一年中发布的众多生成式人工智能工具中的领先者，它允许任何人使用智能手机或笔记本电脑来生成信息或图像。这些工具经过大量数据的训练，可以对我们的查询提供原创回答，但成功程度不一。据 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在11月表示，每周有超过1亿人使用 ChatGPT。微软是 OpenAI 的重要投资者。

其他公司也不会放弃这块领地。例如，谷歌在12月初开始使用名为 Gemini 的新人工智能模型对其 Bard AI 聊天机器人进行升级，提供了更好的基于文本的聊天功能。科技公司正在将生成式人工智能能力添加到各种程序和设备中，从搜索引擎到智能手机。

根据 GlobalData 的数据，2023年，投资者在生成式人工智能初创公司上投资了近100亿美元，是前一年投资44亿美元的两倍多。

尽管生成式人工智能越来越受欢迎，但许多用户仍然持谨慎态度。除了担心人工智能可能取代人类员工外，许多人担心它会提供不准确的信息。Dictionary.com 将描述人工智能产生虚假信息的现象称为 “幻觉”，并将其选为年度词汇。

盖茨认为人工智能的主流整合即将到来。"如果我要做一个预测，在像美国这样的高收入国家，我猜我们离普通人大规模使用人工智能还有18-24个月的时间，" 他写道。但他也认为2024年将是一个转折点。

盖茨对人工智能的展望

自2000年卸任微软 CEO 以来，盖茨专注于慈善事业，与前妻成立了比尔和梅琳达・盖茨基金会。在与基金会在全球卫生领域的工作相关的领域，盖茨认为2024年人工智能将在以下方面发挥帮助作用。

抗击抗生素耐药性:盖茨提到了加纳 Aurum 研究所正在开发的一种基于人工智能的工具，可以帮助医务人员在不增加抗微生物耐药性的情况下开药。该工具可以浏览关于抗微生物耐药性的所有可用信息，并为患者提供最佳的药物方案。

高危妊娠帮助:盖茨表示，每两分钟就有一名妇女在分娩中死亡。他对人工智能能够解决这一可怕统计数据持乐观态度。人工智能超声波可以帮助识别妊娠风险，而盖茨基金会正在努力为此提供资金支持。此外，印度非营利组织 ARMMAN 的人工智能研究人员正在开发一种大型语言模型，该模型可以帮助处理高危妊娠的医务人员。

HIV 风险评估:许多人不愿意与医生谈论他们的性史，但这对于评估患病风险（如 HIV）来说非常重要。盖茨对一款名为 "Your Choice" 的南非聊天机器人表示兴奋，该机器人由 Wits Health Consortium 的 Sophie Pascoe 开发。这款机器人是一个无偏见的顾问，可以提供全天候的建议，尤其适用于弱势群体。

快速获取医疗记录:盖茨表示，尽管富裕国家的人们可能很容易获得他们的医疗记录，但在其他国家，很多人没有记录下来的病历，这可能会妨碍他们的医疗治疗，因为医生需要了解过敏反应、过去的健康问题等。一个巴基斯坦团队正在开发一款语音启用的手机应用程序，它可以通过一系列问题填写患者的病历。

超越全球卫生的进展

盖茨还认为人工智能在教育方面也能提供帮助，称人工智能教育工具 "令人震撼"，因为它们可以根据个体学习者的需求进行定制，并表示这方面的发展将会越来越好。他对这项技术在许多不同国家和文化背景的学生中进行本土化表示兴奋。

盖茨关注的不仅仅是人工智能相关的事物。他对气候变化表示担忧，称他 "对年轻的气候活动家们的激情感到震撼"，并希望2024年将看到更多投资于那些受气候危机影响最严重的人的创新。

他甚至涉足核能争论。盖茨指出，80年代的切尔诺贝利和70年代末的三里岛等重大事故已经突显了核能的风险，但在过去的一年里，他看到了态度的转变。他认为核能这个曾经是能源界的妖怪，在满足世界不断增长的能源需求的同时消除碳排放方面是必不可少的。

从怀疑者到支持者

《纽约时报》在12月初指出，盖茨一直对人工智能的能力持怀疑态度。这种态度在2022年8月改变了，当时他看到了 OpenAI 的 GPT-4的演示，GPT-4是 ChatGPT 背后的大型语言模型。这使盖茨对这一概念产生了兴趣，并帮助微软 "积极利用生成式人工智能"。

尽管盖茨于2020年离开了微软的董事会，但他仍然是 CEO 萨蒂亚・纳德拉的顾问。微软全力投入人工智能领域，该公司今年早些时候大量投资于 ChatGPT 的创造者 OpenAI。它还在其在线服务中增加了这项技术，包括其必应搜索引擎。

该公司还通过在 Windows11中添加 Microsoft Copilot 重新构想了操作系统，它可以始终在 Windows11桌面任务栏上提供人工智能辅助。微软副总裁 Yusuf Mehdi 称它是操作系统迄今为止最重要的更新，并且可以在多个应用程序和手机上使用。

即使是盖茨自己也难以适应

盖茨年终信中将人工智能的崛起与互联网、电子邮件和搜索引擎的崛起进行了比较，指出不久前许多人对这些事物都不熟悉，而现在它们已经成为我们日常生活的一部分。盖茨认为人工智能将带来同样的重大变革。

但他承认这并不会一帆风顺，举了自己生活中的一个例子。"我曾经以为我会使用人工智能工具来进行基金会的战略审查，这需要阅读数百页的简报材料，而人工智能可以为我准确总结，" 盖茨说。

但事实并非如此。"习惯是难以改变的，我最终还是以我往常的方式进行了准备，" 他写道。

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