百度AI原生应用开发工作台“千帆AppBuilder ”全面开放

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:百度智能云于12月20日举办的2023百度云智大会・智算大会上发布了20多款全栈产品，旨在重构云计算服务以满足大模型落地需求。会议以「大模型重构云计算，Cloud for AI」为主题，探讨大模型引发的云计算变革。百度智能云已完成从底层基础设施到大模型开发与应用再到 AI 原生应用开发的端到端升级重构。

在云基础设施层面，百度智能云发布了百度百舸・AI 异构计算平台3.0，专为大模型的训练、推理等环节进行了优化。此外，百度智能云还发布了智算网络平台，将分散和异构的算力资源连接起来，实现统一的算力网络资源池，进一步提升智算资源的灵活性和高效性。

在通用计算领域，百度智能云新增了三款计算实例，包括全新推出的第7代云服务器实例 G7、昆仑芯弹性裸金属实例 NKL5和弹性高性能计算实例 NH6T。此外，百度智能云还发布了高性能计算平台 CHPC，为用户提供一站式公共云 HPC 服务。

在分布式云方面，百度智能云带来了边缘计算节点 BEC 产品能力升级、专有云 ABC Stack 新能力发布和本地计算集群 LCC 新能力发布，进一步丰富基础设施与云产品支持能力矩阵。

在数据基础设施领域，百度智能云发布了一系列重磅新品，包括统一技术底座百度沧海・存储、对象存储 BOS、云磁盘 CDS、并行文件存储 PFS 等产品，加速智能计算和释放数据价值。此外，百度智能云还发布了云原生数据库 GaiaDB4.0版本，提升了并行查询能力和性能。

此外，百度智能云还推出了千帆 AppBuilder，旨在满足企业高效进行 AI 原生应用开发的需求。AppBuilder 提供了代码态和低代码态两种产品形态，为开发者提供了丰富的开发套件和应用组件。

百度智能云还公布了最新“成绩单”。自8月31日文心大模型向全社会全面开放以来，在千帆大模型平台上，大模型API日调用量增长10倍。目前千帆平台已经累计服务超过4万家企业用户，累计帮助企业用户精调近1万个大模型。相较于自建系统训练大模型，使用千帆平台训练的成本最高可以下降90%。

千帆AppBuilder体验地址：https://cloud.baidu.com/product/AppBuilder

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