YouTube Music推出歌曲播放次数和AI生成播放列表创作功能

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:在最新的更新中，YouTube Music引入了两项引人注目的功能，为用户提供更丰富的音乐体验。

首先，现在可以在每首歌曲下看到播放次数统计，这一变化让用户更直观地了解哪些歌曲备受欢迎。该功能已经在Android和iOS应用中上线，位于艺术家名称和歌曲长度的同一行。

不仅如此，YouTube Music还宣布在更多地区推出了AI生成的播放列表艺术创作者功能。当用户查看自己的播放列表时，可以在封面的右下角找到一个圆形的铅笔按钮。点击按钮后，用户可以选择九个不同的主题，包括颜色、循环、旅行、心情、自然、动物、风景、食物和饮料，以及幻想。

这一功能将为用户生成一个提示，包括一到三个可以更改的方面。用户可以在一个轮播选项中进行选择，同时还有一个“随机”按钮，可以生成七个选择，用户还可以在最后选择“更多”。随时可以切换回“原始”2×2的专辑封面网格。

这项使用生成式人工智能的功能最初于十月底在美国上线，覆盖了Android和iOS用户，并在短时间内得到了一些用户的使用。

尽管这些功能受到了用户的欢迎，一些人对歌曲播放次数显示在专辑页面上表示担忧，认为这样使页面显得有些拥挤。相比之下，在网页上采用专栏形式的实现更受用户好评。

这些更新让YouTube Music更像是主要视频服务的一部分，为用户提供了更多的音乐探索和艺术创作者的可能性。这也是YouTube Music继续努力提升用户体验的一部分，为用户提供更加全面的音乐服务。

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