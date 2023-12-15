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YouTube Music推出歌曲播放次数和AI生成播放列表创作功能

2023-12-15 17:57 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📊 YouTube Music现在为每首歌曲添加了播放次数统计。

2. 🖼️ AI生成的播放列表艺术创作者功能在更多地区得到推广。

3. 🌈 用户对歌曲播放次数的可见性和艺术创作者功能的扩大表示好评和一些担忧。

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:最新的更新中，YouTube Music引入了两项引人注目的功能，为用户提供更丰富的音乐体验。

首先，现在可以在每首歌曲下看到播放次数统计，这一变化让用户更直观地了解哪些歌曲备受欢迎。该功能已经在Android和iOS应用中上线，位于艺术家名称和歌曲长度的同一行。

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不仅如此，YouTube Music还宣布在更多地区推出了AI生成的播放列表艺术创作者功能。当用户查看自己的播放列表时，可以在封面的右下角找到一个圆形的铅笔按钮。点击按钮后，用户可以选择九个不同的主题，包括颜色、循环、旅行、心情、自然、动物、风景、食物和饮料，以及幻想。

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这一功能将为用户生成一个提示，包括一到三个可以更改的方面。用户可以在一个轮播选项中进行选择，同时还有一个“随机”按钮，可以生成七个选择，用户还可以在最后选择“更多”。随时可以切换回“原始”2×2的专辑封面网格。

这项使用生成式人工智能的功能最初于十月底在美国上线，覆盖了Android和iOS用户，并在短时间内得到了一些用户的使用。

尽管这些功能受到了用户的欢迎，一些人对歌曲播放次数显示在专辑页面上表示担忧，认为这样使页面显得有些拥挤。相比之下，在网页上采用专栏形式的实现更受用户好评。

这些更新让YouTube Music更像是主要视频服务的一部分，为用户提供了更多的音乐探索和艺术创作者的可能性。这也是YouTube Music继续努力提升用户体验的一部分，为用户提供更加全面的音乐服务。

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