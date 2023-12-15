​乌克兰计划2030年发展芯片制造和人工智能

**划重点:** 1. 🚀 乌克兰提出"赢得2030"计划，旨在发展高科技产业，支持芯片制造和人工智能。 2. 💻 数字化转型部长费多罗夫表示，政府将推动技术增长，采用人工智能技术协助无人机和识别俄罗斯士兵。 3. 💰 对于芯片制造项目，政府将提供初期非货币支持，寻求私人资本，但承认国家支持在某种形式上是必要的。

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:乌克兰于12月14日提出了名为“赢得2030”的计划，旨在发展高科技产业，特别是支持芯片制造和人工智能的发展。这一计划是在乌克兰与俄罗斯爆发全面战争21个多月后提出的，乌克兰军队总司令表示，这需要基辅在技术上取得突破。

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数字化转型部长费多罗夫和他的副手约南在基辅市中心的一个安全地下室的演讲中提出了这些计划费多罗夫表示，乌克兰已经在使用人工智能协助无人机寻找目标，并识别俄罗斯士兵的面孔。约南表示，乌克兰的目标是在全球微电子发展中进入前15名国家，并在无人驾驶车辆领域进入全球前30名。

然而，对于这些雄心勃勃的项目的资金计划并未详细说明，费多罗夫承认政府资金非常有限。对于芯片制造项目，他表示政府将提供初期的非货币支持，同时寻找私人资本，但他也承认在某种形式上国家支持是必要的。

对于芯片制造设施的总成本估计在50亿至100亿美元之间，而这类设施通常非常昂贵。费多罗夫指出，对于芯片工厂，国家援助是必要的，因为积累（芯片制造）企业是困难的。

这一计划的目标不仅是建立芯片工厂，还包括“无晶圆厂”企业，即不生产自己半导体的企业。约南表示，乌克兰高度评估了在2030年之前为欧盟贡献20%全球半导体市场份额的机会。

在活动结束后，费多罗夫表示，最初该部门将提供非货币支持，并寻找私人资本。然而，他承认某种形式的国家支持将是必要的。对于芯片工厂，他表示，尽管应该是私人倡议，但也需要国家帮助。

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