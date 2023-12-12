网信办整治短视频信息内容导向不良问题 网红恶意营销打造低俗人设将被整治

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:中央网信办开展为期一个月的 “清朗・整治短视频信息内容导向不良问题” 专项行动。
行动的目标是整治短视频领域的乱象，包括虚假信息传播、不当行为展示和错误观念传播等问题。
同时，要加强短视频平台的管理，优化推荐机制和审核把关。行动要求突出工作重点，注重实效，加大处置力度，并强化宣传引导。
具体为：
二、集中整治三类突出问题
专项行动围绕短视频领域多发频发的乱象，集中整治以下三类短视频信息内容导向不良问题:
（一）短视频传播虚假信息问题
1.摆拍制作虚假短视频。摆拍制作并发布涉民生谣言。编造帮扶社会弱势群体情节，消费公众同情心。在突发事件现场摆拍，杜撰虚假情景，散布恐慌情绪。
2.技术生成虚假短视频。使用人工智能等技术编造、拼接内容，违法使用他人肖像和声音进行人脸替换或人声合成，生成虚假短视频。
3.罔顾事实篡改造假。对官方发布的权威信息进行篡改或断章取义。
（二）短视频展示不当行为问题
1.“色情擦边”行为。刻意展示带有性暗示或性挑逗的动作，发布“软色情”“擦边”“泛黄”内容。利用大学生名义制作传播“软色情”信息，进行低俗营销。
2.打造低俗人设。通过短视频特效和道具，刻意扮丑引流，借“反串”等名义打造低俗人设，无底线挑战公众审美。
3.网红恶意营销。网红主播通过不文明互动、非理性表达，不择手段博取流量。滥用影响力煽动粉丝情绪，组织粉丝恶意“灌水”。发布营销假冒伪劣商品信息，误导消费者。
4.展示高危行为。发布传播自杀自残、虐待动物等致人身心不适的不良信息。展示高空跑酷、极速飙车等忽视生命安全的高危行为。
（三）短视频传播错误观念问题
1.挑战公众认知底线。故意侵害民族风俗习惯，煽动民族仇恨或地域歧视。散布错误婚恋观，故意制造性别对立。
2.传播错误价值导向。散布错误事业观，鼓吹不择手段和消极厌世，传播炫富拜金、奢靡享乐等错误价值观。
三、加强短视频平台管理
优化推荐机制。着力解决短视频平台算法价值导向存在偏差、优质短视频呈现不足等问题。优化流量分配机制，防止“重指标轻质量”，片面以点赞率、转发率等量化指标作为流量分配依据。强化平台审核把关。着力解决短视频平台审核机制不规范和审核标准不够全面等问题。防止出现审核过于简单化或一刀切以及人工复审走过场等现象。
四、细化工作要求
1.突出工作重点。要坚持问题导向，聚焦短视频领域人民群众反映集中的问题，聚焦未成年人和老年人等特殊群体权益保护，全面落实整治任务。
2.注重整治实效。要针对内容共性问题和平台个性问题进行深入研究，着力规范内容审核，加强算法推荐和流量分配等环节管理，确保专项行动取得实效。
3.加大处置力度。专项行动期间集中关闭处罚一批问题严重的违法违规账号和平台，公开曝光一批典型违法违规案例，防止问题反复反弹。
4.强化宣传引导。及时向社会发布专项行动整治情况，畅通举报渠道，动员社会广泛参与。
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