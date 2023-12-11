研究称：ChatGPT回答医学问题准确度不足

**划重点:** 1. 🚨 研究发现ChatGPT对39个医学问题仅有10个准确回答。 2. 🤷‍♂️ 对于其他29个问题，回答不完整、不准确，甚至未能解决问题。 3. 📚 有趣的是，当研究人员要求提供科学来源时，ChatGPT在某些情况下捏造了参考文献。

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:近期研究表明，ChatGPT在回答医学问题方面存在准确性问题。长岛大学的研究人员向ChatGPT的免费版本提出了39个真实与药物相关的问题，结果显示，仅有10个问题得到了准确回答。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

值得关注的是，在其余29个问题中，ChatGPT的回答要么不完整，要么不准确，甚至干脆未能解决问题。更有趣的是，当研究人员要求提供回答的科学来源时，ChatGPT在某些情况下竟然捏造了参考文献和引用。

对此，ChatGPT的开发机构OpenAI的一位发言人表示，他们建议用户不要将ChatGPT的回答视为专业医学建议或治疗的替代品。

这一研究结果引发了对人工智能在医学领域应用的质疑，医生和医务人员可能需要谨慎使用人工智能提供的医学建议。这也凸显了在AI技术发展中，特别是在关键领域如医学中，仍然存在挑战和改进的空间。

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