Alphabet 董事会成员：人工智能时代存在三种工作路径，其中一种注定会失败

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息：在最近的 CNBC Work Summit 上，Alphabet 董事会成员、前高盛首席财务官、首席信息官及全球证券联席负责人 Marty Chavez 分享了他对人工智能发展的观点，并对工作者和企业如何在生成型 AI 时代适应提出了建议。

Chavez 在最近的 CNBC Work Summit 上表示：「我们已经进入了国际象棋棋盘的后半部分。」他引用了在棋盘上放置谷粒并在每个后续方格上加倍数量的概念，以形象地描述 AI 的指数级增长。「计算机变得越来越快，越来越多的数据被标记。我所看到的每件事，大约每三个月就会翻一番，因此现在是从事计算机科学的最佳时期。」

Chavez 认为，这一科学将重新构想整个行业和职能。哈佛大学教授 Arthur Brooks 在 CNBC Work Summit 上表示，生成型 AI 不会简单地取代工作，而是将工作拆解并以新的形式重新组合。在这波自动化浪潮中，白领工作是最容易受到 AI 威胁的，并且至少会以目前在早期办公实验中看到的方式被重新塑造。

普华永道正在为北美的 75，000 名工作者推出其定制的 ChatPwC。普华永道首席产品与技术官 Joe Atkinson 最近告诉 CNBC：「关于 AI 的夸大之词超过了我 30 年来见过的任何事物，但这是当之无愧的。它将改变一切。」

麦肯锡也创建了自己的 AI 平台 Lilli，正在向 45，000 名员工部署，使顾问能够「在几分钟内完成本来需要几周才能完成的工作」，CFO Eric Kutcher 在华盛顿特区最近的 CNBC CFO Council Summit 上说。

Chavez 认为，专业服务公司可能会问：「我如何在 AI 面前保卫业务？」但这是一个错误的问题。他们应该问自己如何自动化大量任务，并重新构思提供这些服务的含义。他对工作者的职业建议也类似。

Chavez 分享了三种应对 AI 的职业策略，适用于年轻人：

1. 告诉计算机该做什么。「成为计算机科学家或工程师。这很有趣。」 2. 与告诉计算机该做什么的人合作，并使用计算机和工具来提高自己的工作效率。「我在华尔街看到很多人采用这种策略，」Chavez 说。「他们帮助自动化交易，这样就可以去做更高层次的事情，这些人拥有非常棒的职业生涯。」 3. 唯一他不建议任何人采用的是，以保障工作的名义阻碍进步，并混淆或阻碍那些寻求自动化工作流程的人。「我亲眼目睹过它的失败。不要与计算机竞争。」

Chavez 的建议对公司也是类似的。

「董事会和公司领导层需要审视他们所有的业务，从头到尾看所有不同的工作流程，如果你的业务中有一个工作流程具有以下特征：它是例行的，重复的……它以各种不同的数据作为输入 —— PDF 和 Excel 和非结构化的网页和语音 —— 它的输出是定制的，可能高度定制的，有些创造性……如果你有一个符合这些标准的工作流程，那么你现在就应该利用市场上的人工智能工具对其进行研究，并考虑是否能让你的员工发挥更大的作用。」

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