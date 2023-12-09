“湾事通”小程序上线支付宝 三地居民跨境服务一站式办理

为粤港澳三地居民打造的专属小程序上线了!

12月9日，第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛在广州召开，会上正式宣布推出“湾事通”综合服务平台，首期在支付宝、AlipayHK（港版支付宝）、MPay(澳门钱包)三个APP上同步上线，方便粤港澳三地居民使用。首期上线的“湾事通”小程序共有超百项服务、五大特色亮点:粤港澳三地三端同步上线、湾区交通服务场景最齐全、大湾区规制规则衔接服务汇聚、湾区权威资讯+政策解读、湾区生活服务大全。

（图说:湾事通小程序使用）

记者从现场了解到，“湾事通”综合服务平台，是广东省加速推进“数字湾区”建设，落实《“数字湾区”建设三年行动方案》的首批成果之一，在“政府引导、企业主导、社会参与”原则下，充分发挥蚂蚁集团等数字化平台龙头企业力量，整合优质服务资源全新打造。

“湾事通”平台围绕粤港澳三地居民企业出行、通讯、支付、求职、养老、医疗、教育、吃住游等场景和习惯，提供一体一面、无感便捷的跨境服务，以数字化助力“一个平台畅行湾区”，共同构建大湾区优质生活圈。

以交通服务场景为例，发挥支付宝在扫码出行、跨境交通上的优势，“湾事通”小程序汇聚了市内交通、跨境出行两大场景。市内交通扫码出行涵盖湾区内9+2城市公交、地铁，内地居民赴港澳乘坐港铁重铁网络、九龙巴士、新城巴士、天星小轮、电车等公共交通工具均可扫码;跨境交通出行则涵盖广深港高铁、跨境巴士、轮渡等多种跨境方式，手机点一点即刻出发，免去货币兑换。

（图说:一图读懂“湾事通”小程序）

而在湾区生活服务方面，不仅有内地居民赴港澳办证预约、港澳居民在内地预约回乡证办理，还有吃喝玩乐一条龙，均可在小程序上搜索到，除此以外小程序内的“惠出境”专区还集合了最全优惠券信息，方便三地居民购物游玩前一站式领取。

与此同时，分别服务香港和澳门居民的AlipayHK、MPay也会同步上线“湾事通”页面，打开MPay选择“企业服务”，用户确认同意跳转，跳转“湾事通”进入;或打开AlipayHK选择“跨境专区/A+Rewards内地目的地页”，点击“湾事通”进入。

AlipayHK目前拥有近400万活跃香港用户，是目前最多活跃用户的香港电子钱包，而MPay则是澳门使用率最高的支付应用程序之一，两地钱包透过蚂蚁集团的Alipay+一站式跨境数字支付和营销解决方案，已经可以在内地以家乡钱包扫一扫付款，AlipayHK还能在内地打车和搭乘部分湾区交通工具，这次“湾事通”的上线，让三地居民在湾区除了实现支付通，更想服务通更近一步，三地居民都可以使用自己家乡钱包享受湾区互联互通的便利。

（图说:蚂蚁集团副总裁、支付宝数字政企事业部总经理王丽娟）

蚂蚁集团副总裁、支付宝数字政企事业部总经理王丽娟介绍，未来蚂蚁还将更好地利用自身技术与平台能力，服务社会、创造价值，希望通过技术助力，持续助力大湾区数字建设“六通一融”，打造全球数字化水平最高的湾区，为世界带来微小和美好的改变

（举报）