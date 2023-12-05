Infosys研究：欧洲企业2024年在生成式AI投资增加115%，达到28亿美元

划重点: 🔹 欧洲企业计划在未来一年内将生成式人工智能（GenAI）投资增加115%，达到28亿美元。 🔹 法国和德国在投资和采用 GenAI 方面处于领先地位。 🔹 欧洲企业对于伦理和偏见更为关注，但更自信地管理和控制 GenAI 系统。

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:根据Infosys知识研究院(IKI)的最新研究，欧洲正在加大对生成式人工智能(GenAI)的投资，但相对于北美而言，走得更为谨慎。该研究预测，欧洲企业将在未来一年内将 GenAI 的投资增加115%，达到28亿美元。

与北美相比，欧洲的投资速度较慢，预计北美的支出将接近60亿美元。这种更为谨慎的投资主要是因为受到更为严格的欧洲市场的道德和偏见问题的影响。然而，欧洲企业对于 GenAI 对业务的影响仍然持乐观态度，并且对于培训和招聘人才、管理和控制生成式人工智能系统的能力更为自信。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

IKI 对来自比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、冰岛、卢森堡、荷兰、挪威、瑞典和英国的11个西欧国家的1，000名受访者进行了调查。该研究还通过对商业领袖和人工智能从业者的访谈提供了以下洞见。

1. 法国和德国在支出和采用方面处于领先地位

- 法国和德国预计将在未来12个月内将对 GenAI 的支出翻倍，法国达到近7.3亿美元，德国达到近6.1亿美元。

- 在这两个国家，约50% 的企业已经实施了 GenAI 或已经实施并从中创造了商业价值，而在英国、Benelux 和北欧地区的企业中，这一比例约为40%。

- 预计英国将在未来12个月内超过 Benelux，将支出翻倍达到近5.1亿美元。

- 预计北欧企业的支出将以最高速度增长，目前的支出将增加2.5倍以上，达到超过4.7亿美元。

2. 欧洲企业正在部署 GenAI，但很少创造商业价值

- 尽管欧洲企业在 GenAI 方面进行了大量的实验和实施，但只有6% 的企业通过他们的 GenAI 应用案例创造商业价值。法国、德国和英国在该地区处于领先地位，约10% 的企业报告了由其 GenAI 项目提供的价值。

3. 欧洲企业对伦理和偏见更加关注，并对管理和控制 GenAI 更加自信

- 欧洲企业将伦理和偏见视为继数据隐私和安全之后的第二大挑战。而北美企业对伦理和偏见的关注较少，它在挑战中排在数据隐私、无法使用的数据和缺乏技能等问题之后。

- 欧洲企业还有更多的董事会参与 GenAI 政策的制定，这反映出他们对监管的关注。在欧洲，董事会在30% 以上的公司制定规章制度和政策，并且在近20% 的时间内担任主要发起人。

- 超过70% 的欧洲受访者对 GenAI 的管理能力表示自信。

Infosys 全球 AI 和行业垂直领导者 Balakrishna D. R.（Bali）表示:“生成式人工智能正在推动行业的巨大转型，投资正在以快速的速度进行。在不断变化的监管环境下，组织必须嵌入负责任的人工智能技术，不仅改善数据质量和管理，还要有效地管理伦理和偏见风险。我们的研究显示，为了获得商业价值，欧洲企业必须发展和演进以人工智能为核心的运营模式，优先考虑业务转型和技能发展，并使其最大化人力潜力。”

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