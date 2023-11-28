英国政府报告，教师使用人工智能进行教学计划和批改

**划重点:** 1. 🕒 教师使用人工智能自动化任务，包括调整文本阅读难度、制作教材、给家长写邮件，以及少数教师用于评分和反馈。 2. ⚠️ 报告警告，人工智能可能产生不可靠或带有偏见的内容，引发对可靠性的担忧。 3. 📚 大多数受访者对教育中使用人工智能持“总体乐观”态度，但几乎所有人都存在一些疑虑，尤其是在评分等方面的假信息产生。

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:英国政府最近发布的一份报告指出，教师们正在利用人工智能（AI）来通过“自动化任务”节省时间。这份由英国教育部(DfE)发布的报告基于对AI在教育领域的征求意见，共收到567份回应，其中大多数来自英格兰。

教师们表示，他们使用AI进行诸如调整文本阅读难度、制作教材、给家长写邮件等流行任务，而一小部分教师表示他们将其用于评分和反馈。教师们表示，这使他们有更多时间进行“更有影响力的”工作。然而，报告同时警告称，AI可能产生不可靠或带有偏见的内容，尤其是在评分方面。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

报告发现，大多数受访者对在教育中使用AI持“总体乐观”的态度，但几乎所有人都存在一些疑虑。他们担心AI可能在标记评估等情况下产生虚假信息。该报告将为AI在教育领域的未来政策制定提供参考，并表示政府已经在帮助“实现AI在教育中的潜力”。

一位在谢菲尔德一所学校担任现代外语主任的本·梅里特（Ben Merritt）表示，他最近使用AI为课堂准备生成了一幅卡通图。他强调了减少教师行政任务的重要性，但同时强调需要检查AI生成的内容的准确性。

报告还指出，一些教师正在使用AI来展示和“提高对风险和限制的认识”。一位学生表示，虽然AI在学术方面可能有帮助，但教师在学校的“情感方面”仍然是必不可少的。

根据调查工具Teacher Tapp的数据，四分之一的教师已经在他们的学校工作中使用了AI。应用的共同创始人兼首席分析师贝基·艾伦教授表示，有些教师发现使用AI来减轻工作负担更容易。

政府表示，与2010年相比，英格兰有2.7万名更多的教师，但学生人数也增加，每名教师负责的学生更多。艾伦教授表示，一个重要问题是是否可以信任AI在“低风险情况下”更广泛地提供反馈，从而节省教师的时间。

教育部长吉利安·基根表示，需要“正确的方法”来利用这一变革性技术，同时表示许多教育专业人士已经看到了AI的切实好处。报告称，对于一些教师而言，使用AI“减少了加班时间，改善了工作与生活的平衡，并提高了工作满意度”。

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