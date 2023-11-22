Anthropic推出Claude2.1：支持第三方 API 的测试版本

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:据国外报道，虽然OpenAI正经历着生存危机，但Anthropic却在人工智能领域迈出了重要一步。这家由谷歌支持的初创公司，由前OpenAI工程师创立，近期宣布推出了Claude2.1，一款具有突破性的聊天机器人。

Anthropic的新模型Claude2.1为专业级用户提供了令人瞩目的更新。最引人注目的是其能够一次消化多达200，000个tokens，相当于500多页的材料。这一功能在业界被称为“行业第一”，使得聊天机器人能够处理更为复杂的上下文，从而提升了用户体验。

更新的亮点包括:

- 200，000个tokens上下文窗口: Claude2.1的处理能力是其前版本的两倍，也远远超过了GPT-4的32，000个tokens上限，标志着Anthropic在推动技术边界上的成功。 - 幻觉率降低2倍:Anthropic表示，Claude2.1的幻觉或撒谎的频率相比之前减少了一半，提高了其在交流中的真实感。 - 系统提示和工具使用的更新: 新的系统提示和工具使用功能使Claude2.1更加灵活和智能，可以通过可定制的工具进行搜索网络或使用计算器等操作。

Anthropic还着重强调Claude2.1对自定义的支持，包括自定义持久指令和尝试提示的新测试窗口。这使得用户能够更加个性化地与聊天机器人进行互动，定制其响应方式。

此外，Anthropic通过新的测试版工具使用功能，使Claude更接近OpenAI的ChatGPT。用户现在可以连接API工具，Claude将根据具体情况选择最适合工作的工具，包括使用计算器或搜索网络，实现了更加智能的应用场景。

最后，公司表示已经更新了其开发者控制台，新增了测试窗口，并增加了向Claude提供自定义持久指令的功能。这一系列更新展示了Anthropic在不断改进和创新的同时，致力于提供更加灵活、智能的聊天机器人体验。

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