微软调整 AI 图像生成工具以应对「迪士尼」版权问题

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 21 日消息:近期，一种社交媒体趋势引发了广泛关注，人们使用 AI 生成电影海报，以迪士尼和皮克斯风格展现他们的宠物狗作为主角。这一趋势的火爆部分归因于海报中可见的迪士尼标志。然而，微软已经对其人工智能图像生成工具进行了调整，以回应这一热潮。

据《金融时报》报道，微软现已采取行动阻止「迪士尼」一词被输入到 Bing 托管的图像生成器中。这很可能是由于迪士尼对版权或知识产权侵权提出了担忧。

采取行动后，当用户输入「迪士尼」一词时，他们收到的消息显示该搜索词违反了其政策。此后，这一政策进行了调整，现在迪士尼文本和标志会显示为混乱状态。

知识产权法律公司 Mathys & Squire 的合伙人 Andrew White 对《金融时报》表示：「复制迪士尼标志显然是侵犯商标权。我认为这就是为什么 AI 可能会混淆处理标志。」

他还补充道：「在这种情况下，这些图像更多是出于娱乐，而不是试图将其作为自己的电影或动画宣传，但如果是这样的话将会是一个巨大问题。从公关的角度看，迪士尼如何处理这种似乎是出于娱乐目的但实际上提升其形象的行为与真正的反竞争行为之间，是一条微妙的界限。」

由于生成式 AI 是在数百万件受版权保护的作品上训练出来的，因此存在疑问：迪士尼的内容是否被用来训练 AI 程序。

迪士尼尚未就电影海报趋势发表评论，但很可能迪士尼的内容被用于 AI 训练。另一家大型媒体公司 Getty Images 仍在起诉 Stability AI（Stable Diffusion 的开发商）使用 Getty 的照片来训练其 AI，这一事实已经得到 Stable Diffusion 开源模型的证实。

「目前我们的安全系统在持续完善中，可能会时不时返回不同的结果，」微软对《金融时报》表示。「此外，艺术家、名人和组织可以要求限制与他们的名字和品牌相关的图像的创建。」

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