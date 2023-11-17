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Google 推出生成式人工智能虚拟产品购物体验：为您找到真实可购买的商品

2023-11-17 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 17 日消息:Google 即将在今年 12 月为其 AI 驱动的搜索生成体验（SGE）引入一系列更新，包括一项新功能，允许您借助人工智能构想一个产品，然后在网络上搜索现实世界中存在的类似产品

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「我们正在引入一种新方式，通过 AI 驱动的图像生成技术，将您脑海中的物品直接放入购物车中，」Google 消费者购物产品总监 Julie Black 在博客文章中表示。「不久当您使用 SGE 搜索服装时，您将有选项生成由您搜索的词语启发的逼真图像——并购买与这些图像相匹配的产品。

例如，假设您正在购买冬季大衣。您输入这个词，Google 会生成一个图像，然后您可以通过附加提示进行修改，比如「更多彩色」或「使用闪亮金属面料」。完成后，Google 的图像识别将在其购物工具中接入的 350 亿种产品中搜索，找到网络上最接近的产品。

这次更新还带来了 Google 购物工具的其他一系列 AI 更新，其中一些功能已立即可用。对于选择加入的用户，Google 将根据您的搜索词汇提出其他 AI 生成的礼物创意。如果您正在为业余厨师购物，但不知道该寻找什么，您可以输入「适合家庭厨师的好礼物」。Google 接着会提出 AI 驱动的建议，如特色工具、手工食材、烹饪订阅或烹饪课程等体验。

还有一个新的虚拟试穿功能。这个工具之前一直适用于女性，但从今天起，Google 将其扩展到男士上衣。输入该词汇，公司将从参与品牌中提取结果——包括 Abercrombie、Banana Republic、J.Crew 和 Under Armour——并提供「试穿」按钮。Google 随后展示 AI 生成的模特穿着这些衣服的图像。您可以根据体型和肤色等因素，从一系列模特中挑选与您相似的。

Google 的 SGE 目前仅供选择加入的用户使用。符合条件的用户（有许多限制）可以在此处查看（https://labs.google.com/search）。

这三个工具都是 AI 对网络搜索革命的早期预览。在 ChatGPT 早期，人们普遍讨论 AI 对 Google 搜索业务的威胁。这种讨论已大致消退，但背后存在一个真实的观点。

Google 搜索（及其影响微不足道的竞争对手）以一种非常特定的方式组织了网络，主要基于识别页面上的关键词。您必须用 Google 能理解的词汇表达您的查询，以找到您想要的内容。本质上，我们正在为计算机塑造我们的思维。AI 的长期愿景是，计算机最终将能够使用我们的语言，使您能够像与另一个人交谈一样提问。如果有谁能实现这一梦想，它将颠覆互联网，并带动整个世界

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