抖音打击违规微短剧 累计下架小程序内违规微短剧119部

《完蛋!我被美女包围了!》在Steam上大卖之后，中国风的霸总短剧也在国外引发了“赚钱”风暴。国内的数字出版公司中文在线旗下的短剧AppReelshort压倒TikTok登上了美国iOS娱乐榜的榜首，在这个APP上，国内的短剧和网文已经看厌了的“豪门纠葛”“婚前恋爱”“总裁强势宠我”成了热门话题，不断吸引外国人的眼球。其母公司中文在线在A股市场上一路飙升，本月以来的涨幅已经超过了100%。