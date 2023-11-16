抖音打击违规微短剧 累计下架小程序内违规微短剧119部

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:抖音发布关于打击违规微短剧的公告称，近日，平台在日常巡查中发现，部分微短剧小程序含有不良价值观导向、低俗“擦边”等违规内容，部分账号涉及推广违规微短剧或大量发布同质化微短剧内容以博取流量。此类内容和行为严重破坏平台健康生态，平台将进一步规范微短剧类内容传播秩序，并持续治理违规内容。
对此平台提出，微短剧及其推广内容、行为需符合以下要求:
不得含有宣扬不良价值观、违反公序良俗的内容，包括但不限于鼓吹炫富拜金、渲染贫富对立、大肆描写不正当婚恋观;
不得含有色情低俗的内容，包括但不限于隐晦或直接表现性挑逗、性行为;
不得宣扬涉黑涉暴内容，包括但不限于宣扬以暴制暴、极端复仇的心理和行为，渲染血腥暴力，鼓吹黑社会犯罪;
不得发布劣质翻拍、恶搞、丑化民族英雄、历史人物以及经典文化作品的内容;
不得含有故意审丑、制造猎奇噱头等博眼球的内容;
不得含有可能引发未成年人模仿的不安全行为、违反社会公德行为、不良导向行为的内容;
不得通过大量发布同质化的微短剧内容不当博取流量。
抖音称，对于存在以上违规内容和行为的小程序或账号，平台将引导整改。拒不整改的，将对违规的剧集、视频和账号进行处置，处罚类型包括但不限于下架违规剧集、删除或屏蔽违规内容、对违规账号禁言或封禁等。近期平台累计下架小程序内违规微短剧119部，处置违规推广微短剧的抖音账号1188个。
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