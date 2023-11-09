微软希望将 Windows Copilot 呈现给尽可能多的用户：计划为 10 亿 Windows 10 用户提供 AI 助手

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息:微软今年早些时候开始推出适用于 Windows 的新 AI 助手，其中包括 Windows 11 版本 23H2 版本，该版本直接在任务栏中添加了新的 Microsoft Copilot 按钮。

据 Windows Central 消息，微软继 Windows 11 版本 23H2 成功推出带有「微软 Copilot」按钮的 AI 助手后，计划将同样的 AI 体验带给 Windows 10 用户。此举旨在利用 Windows 10 约 10 亿月活跃设备的巨大市场潜力，以强化微软在人工智能领域的市场份额。

据内部消息来源透露，Windows 10 将通过即将到来的更新，获得与 Windows 11 一致的「副驾驶」按钮，直接集成于任务栏，打开与 Windows 11 相同的副驾驶边栏体验。

微软此次更新的主要原因是其市场份额。相较于 Windows 11 的 4 亿月活跃设备，Windows 10 的使用率依旧高企。微软认为，这额外的 10 亿用户群是 Copilot 扩展的未开发市场，因此，将 Copilot 引入 Windows 10 成为公司的显而易见的下一步行动。

此外，当微软可以向开发者宣称 Copilot 覆盖了 14 亿设备，而不仅仅是 Windows 11 的 4 亿时，开发者们将更容易接受为 Copilot 而非竞争对手开发插件的理念。 Copilot 拥有的用户越多，开发者就越有理由为其编写代码。

据了解，Windows 10 与 Windows 11 上 Copilot 的体验和功能将大致相同，包括对两个操作系统版本的插件兼容性。

微软新任领导层也渴望保持 Windows 10 用户享受到精选的新特性和服务，而微软 Copilot 只是公司计划回溯至旧操作系统的众多特性之一。这一策略的转变与 Panay 快速从 Windows 10 转移的做法形成鲜明对比。

关于是否延长 Windows 10 的支持终止日期（当前定于 2025 年 10 月），消息来源称，内部讨论仍在进行中，但尚未做出决定。

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